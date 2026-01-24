Jannik Sinner, número dos del mundo y vigente bicampeón del Open de Australia, ha logrado este sábado una victoria agónica en tercera ronda. Cuando los calambres y el calor extremo le tenían contra las cuerdas ante el joven Eliot Spizzirri, una providencial activación del protocolo de calor permitió al italiano «resucitar» bajo el techo de la Rod Laver Arena.

Lo que parecía el fin del reinado de Jannik Sinner en Melbourne Park se convirtió en una de las remontadas más comentadas del torneo. El italiano se impuso finalmente al estadounidense Eliot Spizzirri por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, pero el marcador no refleja la angustia vivida en la pista central, donde el campeón estuvo a segundos de la retirada.

Al borde del colapso: Un Sinner «robótico»

Con temperaturas rozando los 40 grados y una humedad asfixiante, el físico de Sinner dijo basta durante el tercer set. Tras repartirse las dos primeras mangas, el italiano comenzó a mostrar signos de una fatiga extrema: apenas podía doblar las rodillas, caminaba con rigidez y sus saques apenas superaban los 140 km/h.

Spizzirri, número 115 del ranking y gran revelación del cuadro, aprovechó el momento para lograr un break y ponerse 3-1 arriba en el tercer parcial. Sinner, visiblemente desesperado, llegó a confesar a su equipo: «No sé qué hacer, no puedo moverme».

La polémica: El protocolo de calor al rescate

Justo cuando el italiano parecía sentenciado, el juez de silla detuvo el encuentro a las 14:30 hora local. La organización activó el nivel 5 de la Escala de Estrés Térmico (AO Heat Stress Scale), lo que obligaba a:

1. Cerrar el techo retráctil de la Rod Laver Arena.

2. Suspender el juego durante 10 minutos para climatizar la pista.

3. Permitir a los jugadores retirarse a los vestuarios.

El momento de la activación generó una sonrisa irónica en Spizzirri y división en las gradas: el protocolo llegó en el instante exacto en que Sinner necesitaba asistencia médica urgente para sus calambres. Tras el parón, el italiano regresó con las piernas tratadas y, bajo el alivio del aire acondicionado, recuperó el tono físico para remontar el set y terminar cerrando el partido.

¿Qué dice la regla?

El Open de Australia aplica desde este 2026 una versión actualizada del protocolo ATP. El árbitro tiene la potestad de parar el partido cuando el índice de calor supera los 32.2 °C (WBGT).

• La clave del tiempo: La norma dicta que el juego debe continuar hasta finalizar un número par de juegos en el set (en este caso, tras el cuarto juego, 3-1).

• Beneficios: Los tenistas pueden ducharse, cambiarse y recibir masajes con hielo, algo que resultó vital para que Sinner pudiera recuperar la movilidad en sus piernas.

Próximo reto: Duelo italiano en octavos

Superado el susto, Jannik Sinner se enfrentará en la cuarta ronda a su compatriota Luciano Darderi. El torneo ha confirmado que, ante la persistencia de la ola de calor, se mantendrán los horarios adelantados para proteger la salud de los deportistas.