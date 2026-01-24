El Villarreal de Marcelino García Toral recibe al Real Madrid este sábado en el cierre de la jornada sabatina de LALIGA EA Sports. Un duelo de alto voltaje donde el «Submarino Amarillo» busca hacerse fuerte en casa frente a un conjunto blanco que llega tras su visita al Ciutat de València.

La jornada 21 de LALIGA EA Sports 2025/2026 nos reserva uno de los platos más fuertes de la temporada este sábado 24 de enero de 2026. El Estadio de la Cerámica será el escenario de un choque entre dos de las plantillas más potentes del campeonato, con objetivos europeos y el título en juego.

Un Submarino con ganas de asaltar la zona alta

El Villarreal llega a este encuentro tras haberse medido al Real Betis a domicilio en la jornada anterior. El equipo castellonense, bajo la batuta de Marcelino, ha recuperado su identidad competitiva y buscará aprovechar el calor de su afición para frenar el potencial ofensivo del conjunto madrileño.

Por su parte, el Real Madrid aterriza en Castellón tras su compromiso en el Ciutat de Levante ante el Levante UD. Los blancos son conscientes de que la Cerámica es uno de los campos más complicados de la categoría, donde históricamente han sufrido para sacar los tres puntos debido a la propuesta valiente y de buen trato de balón del conjunto local.

Horario: ¿A qué hora es el Villarreal – Real Madrid?

El partido cerrará la actividad del sábado en el horario estelar del fútbol español:

Fecha: Sábado, 24 de enero de 2026.

Sábado, 24 de enero de 2026. Hora: 21:00 horas (horario peninsular).

21:00 horas (horario peninsular). Estadio: Estadio de la Cerámica (Villarreal).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo y online?

Para todos aquellos que quieran disfrutar del encuentro en directo a través de la televisión o dispositivos móviles, la cobertura será la siguiente:

Canal TV: Movistar+ (a través de sus canales LALIGA TV).

(a través de sus canales LALIGA TV). Online: Los abonados podrán seguirlo a través de la plataforma de Movistar+ en cualquier dispositivo compatible.

Alineaciones probables