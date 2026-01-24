El precio medio de la electricidad se desploma hasta los 21,04 euros por megavatio hora (MWh). El temporal de viento y nieve impulsa la generación renovable, permitiendo tramos horarios con precios que rozan los 3 euros, cifras inéditas en lo que va de año.

ECONOMÍA / CONSUMO — Jornada de alivio para el bolsillo de los consumidores españoles. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), este sábado 24 de enero el mercado mayorista marca su precio más bajo de 2026. Esta caída drástica supone un respiro tras semanas en las que el MWh superaba habitualmente los 50 y 100 euros.

Aprovechar las horas valle de este sábado permitirá un ahorro directo en la factura, especialmente al utilizar electrodomésticos de gran consumo como la lavadora, el lavavajillas o la secadora.

Las mejores horas para el consumo (Tramos valle)

El momento ideal para realizar las tareas domésticas que requieren más energía se concentra en la franja del mediodía y la tarde. Durante estas cuatro horas, el precio será prácticamente simbólico en comparación con días anteriores:

• La hora más barata: Entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el MWh caerá hasta los 3,23 euros.

• Tramo recomendado: De 12:00 a 16:00 horas, con precios que oscilan entre los 3,23 y los 3,90 euros/MWh.

Las horas más caras (Tramos pico)

Aunque la jornada es excepcionalmente barata, existen picos en los que el precio sube ligeramente, coincidiendo con los momentos de mayor demanda:

• Mañana: De 09:00 a 10:00 horas (37,96 euros/MWh).

• Noche: De 20:00 a 22:00 horas (alrededor de los 36 euros/MWh).

• Pico máximo del día: Se registró de madrugada, entre las 00:00 y las 01:00 horas, alcanzando los 42,94 euros.

Precio de la luz por horas (Sábado 24 de enero)

• 00:00 – 01:00: 42,94 €/MWh

• 01:00 – 05:00: Bajando de 30,14 € a 15,50 €/MWh

• 05:00 – 07:00: 9,26 € – 10,53 €/MWh (Madrugada barata)

• 07:00 – 09:00: 21,50 € – 34,33 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 37,96 €/MWh

• 10:00 – 12:00: 27,84 € – 13,63 €/MWh

• 12:00 – 13:00: 3,90 €/MWh

• 13:00 – 14:00: 3,78 €/MWh

• 14:00 – 15:00: 3,69 €/MWh

• 15:00 – 16:00: 3,23 €/MWh (Mínimo del día)

• 16:00 – 17:00: 5,64 €/MWh

• 17:00 – 19:00: 23,56 € – 27,00 €/MWh

• 19:00 – 22:00: 30,02 € – 36,43 €/MWh

• 22:00 – 24:00: 24,81 € – 20,93 €/MWh

¿Por qué baja tanto la luz hoy?

Este desplome en el mercado mayorista se debe principalmente a las condiciones meteorológicas. El viento y la nieve que afectan a la península han maximizado la producción de energía eólica e hidráulica, fuentes mucho más económicas que el gas, lo que empuja los precios a la baja en el sistema marginalista.