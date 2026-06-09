El club blanco ha lanzado una ofensiva histórica por la estrella argentina apenas dos días después de la reelección de Florentino Pérez. El Atlético de Madrid no solo ha dicho «no», sino que se ha remitido a los 500 millones de su cláusula de rescisión.

Ya es oficial y el fútbol mundial está en shock: el Real Madrid ha ido con todo a por Julián Álvarez. El delantero argentino ha sido el elegido por Florentino Pérez para dar el gran golpe sobre la mesa apenas dos días después de confirmarse su reelección como presidente del club de Concha Espina. La propuesta, que asciende a la friolera de 150 millones de euros, ya ha tenido una respuesta tan contundente como destructiva por parte del Metropolitano: un «no» rotundo, sin matices y con tintes de burla en el entorno digital.

Estamos ante un movimiento sin precedentes en la historia reciente del fútbol español, tanto por el contexto como por unas formas que han roto los códigos habituales del mercado. No es común que una operación de esta magnitud se airee con tanta ligereza, pero el Atlético de Madrid ha querido marcar territorio de inmediato. Tras recibir la oferta madridista, el club colchonero no se ha limitado a rechazarla en los despachos, sino que ha reaccionado de forma pública a través de las redes sociales, donde las cuentas oficiales del club han respondido de manera irónica al eterno rival.

Un rechazo de 500 millones

La postura de la directiva del Atlético de Madrid es inamovible. Para el club rojiblanco, Julián Álvarez es el pilar fundamental de su proyecto y no se va a sentar a negociar con el Real Madrid bajo ningún concepto. La respuesta oficial se ha limitado a remitir al conjunto de Chamartín a la cláusula de rescisión del futbolista, blindado con una cifra prohibitiva: 500 millones de euros.

A expensas de ver si esto es solo el primer capítulo de un verano largo o si, como todo apunta, la operación muere aquí debido a la firmeza colchonera, Florentino Pérez ya ha dejado claras sus intenciones de cara a su nuevo mandato. La guerra de la capital por «La Araña» acaba de comenzar.