El tribunal estima que no existe un «riesgo real y efectivo de fuga» y deja sin efecto la prohibición de salir de España y la obligación de firmar de forma quincenal.

MADRID.– La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la defensa de Begoña Gómez y ha dejado sin efecto las medidas cautelares impuestas por el juez instructor Juan Carlos Peinado, ordenando la devolución inmediata de su pasaporte. De este modo, la esposa del presidente del Gobierno recupera la plena libertad de movimientos y la cancelación de las comparecencias periódicas en el juzgado.

La resolución judicial desmonta el argumento sobre un hipotético riesgo de evasión apreciado semanas atrás por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Fundamentos de la resolución

Inexistencia de riesgo de fuga: Los magistrados de la Audiencia destacan que Gómez ha comparecido a todas y cada una de las citaciones judiciales, mostrando una actitud de colaboración constante sin indicios que permitan deducir un intento de eludir la acción de la justicia.

Los magistrados de la Audiencia destacan que Gómez ha comparecido a todas y cada una de las citaciones judiciales, mostrando una actitud de colaboración constante sin indicios que permitan deducir un intento de eludir la acción de la justicia. Arraigo acreditado: El auto subraya el sólido arraigo personal, familiar y profesional de la investigada en España, lo que invalida la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales como la retirada del documento de viaje.

El auto subraya el sólido arraigo personal, familiar y profesional de la investigada en España, lo que invalida la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales como la retirada del documento de viaje. Proporcionalidad de las medidas: La Sala considera que las cautelares decretadas previamente resultaban desproporcionadas en el estado actual de la causa, permitiendo únicamente que se mantenga la obligación de estar localizada y comunicar cualquier cambio de domicilio.

Antecedentes del conflicto judicial

El pronunciamiento de la Audiencia de Madrid pone fin al recorrido cautelar iniciado en junio, cuando el magistrado Peinado ordenó la retirada del pasaporte. La medida generó fricciones jurídicas posteriores, como la negativa inicial a autorizar la asistencia de Gómez a la cumbre de la OTAN en Turquía —aunque se le permitió acudir a Reino Unido por motivos familiares— o los requerimientos para que acreditase de forma documental su estancia en el extranjero.

Con este auto, el tribunal de alzada corrige el criterio del instructor en cuanto a las restricciones de libertad de la investigada mientras la causa principal continúa su tramitación procesal.

Este vídeo resulta de interés para ampliar la información, ya que analiza el momento en que se entregó el pasaporte en los juzgados y los argumentos presentados por la defensa de Begoña Gómez para solicitar su devolución: Begoña Gómez entrega el pasaporte pero pide su devolución.