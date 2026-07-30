El incendio forestal de Fermoselle, en la provincia de Zamora, afronta este jueves 30 de julio una jornada decisiva. El trabajo nocturno ha permitido contener el avance de las llamas en los flancos norte y este, aunque el fuego continúa activo y las previsiones de altas temperaturas y fuertes rachas de viento alejan, por el momento, la posibilidad de darlo por controlado.

La tregua nocturna ha permitido al operativo reducir parte del peligro que durante la tarde del miércoles amenazó a varias localidades de la comarca de Sayago. Sin embargo, la emergencia está lejos de resolverse: todavía quedan sectores activos, numerosos puntos calientes y zonas de difícil acceso en las que una reproducción podría modificar rápidamente la evolución del incendio.

Los flancos norte y este, estabilizados durante la noche

Los mayores avances se han producido en los flancos norte y este, que eran dos de las zonas que más preocupaban al dispositivo de extinción. El trabajo continuado durante la madrugada ha permitido frenar allí la propagación de las llamas, aunque los equipos siguen vigilando los puntos calientes repartidos por el perímetro.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez, ha advertido de que todavía existen áreas especialmente complicadas. La mejora nocturna reduce la peligrosidad inmediata, pero no permite considerar estabilizado el conjunto del incendio.

Cuatro sectores permanecen activos al sur y al oeste

La principal preocupación se concentra ahora en los frentes sur y oeste, donde permanecen activos cuatro sectores. La orografía del entorno de los Arribes del Duero, la vegetación seca y las previsiones meteorológicas dificultan el acceso y el trabajo directo de las cuadrillas.

Los responsables del operativo no esperan dominar completamente el fuego durante este jueves. El comportamiento de las llamas dependerá especialmente de la intensidad y duración del viento, capaz de avivar los focos todavía activos y lanzar pavesas a zonas que hasta ahora se mantenían fuera del perímetro.

El calor y el viento complicarán las tareas de extinción

La previsión meteorológica dibuja un escenario adverso para las próximas horas. En Fermoselle, las temperaturas podrían aproximarse a los 37 grados durante la tarde, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo para el operativo.

A ese calor se sumará el aumento del viento previsto durante la segunda mitad del día. Los equipos temen que las rachas prolongadas reactiven puntos calientes o favorezcan nuevos avances en los sectores que todavía no han podido consolidarse. Por este motivo, la jornada se afronta con cautela pese a los progresos logrados durante la madrugada.

Dos nuevas localidades evacuadas durante la noche

La evolución del incendio obligó durante la noche a ampliar las evacuaciones a Villar del Buey y Pasariegos. En Villar del Buey también fueron trasladadas 25 personas mayores de una residencia a un centro de la capital zamorana.

Estos desalojos se suman a los ordenados el miércoles en Cibanal, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Záfara, Argañín y Muga de Sayago. Al cierre del miércoles, el balance provisional de la Junta situaba en unas 950 las personas evacuadas, una cifra anterior a los nuevos desalojos de la madrugada.

Los pueblos evacuados mantienen por ahora esta situación, a la espera de que la evolución del fuego permita valorar un posible regreso. Fermoselle y Fariza continuaban confinadas durante las primeras horas del jueves.

Protección de viviendas y núcleos urbanos

Una de las prioridades durante la noche ha sido evitar que las llamas alcanzaran los cascos urbanos y las viviendas situadas en las áreas más expuestas. Los bomberos concentraron buena parte de sus esfuerzos en Fermoselle y Palazuelo de Sayago, donde el fuego llegó a aproximarse peligrosamente a zonas habitadas.

En Fermoselle, las llamas afectaron a un chalé situado en las afueras y avanzaron hacia la residencia de mayores. Sus usuarios fueron trasladados a un pabellón municipal, junto con vecinos procedentes de viviendas aisladas y otros puntos amenazados por el incendio.

En Bermillo de Sayago se habilitó otro polideportivo para atender a parte de las personas desalojadas. Cruz Roja preparó el recinto para acoger a los evacuados y proporcionarles alojamiento, alimentos y asistencia básica durante la emergencia.

Medio centenar de recursos trabajaron durante la madrugada

Cerca de 50 medios terrestres participaron durante la noche en las tareas de protección de viviendas, ataque directo a las llamas y delimitación del perímetro.

El dispositivo nocturno estuvo integrado por técnicos, agentes medioambientales, cuadrillas forestales, autobombas, maquinaria pesada y dotaciones de bomberos de las diputaciones de Zamora y Salamanca. Con la llegada de la luz, estaba prevista la incorporación progresiva de los medios aéreos, siempre que las condiciones de visibilidad y viento permitieran operar con seguridad.

En los trabajos también participan efectivos del operativo de incendios de la Junta de Castilla y León, la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica y los servicios provinciales de extinción.

El incendio continúa en nivel 2 de gravedad

El fuego se declaró alrededor de las 13:00 horas del miércoles en el término municipal de Fermoselle, dentro del parque natural de Arribes del Duero. Su rápido avance obligó a elevarlo al Índice de Gravedad Potencial 2, debido al riesgo para la población, las viviendas y otras infraestructuras.

Las primeras estimaciones difundidas durante la mañana apuntan a una superficie afectada superior a las 6.000 hectáreas, aunque la cifra deberá ser revisada cuando los equipos puedan completar la medición del perímetro.

La prioridad sigue siendo proteger a la población, consolidar los sectores que han dejado de avanzar y evitar que el viento reactive el incendio. La evolución positiva de la noche ofrece un margen de trabajo, pero los responsables del operativo insisten en que el peligro continuará durante toda la jornada.