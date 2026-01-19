El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra ya en Córdoba y se dirige al lugar del grave accidente ferroviario ocurrido este lunes en el término municipal de Adamuz, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad. El ministro ha advertido de que la cifra de 39 personas fallecidas confirmada hasta el momento podría no ser definitiva.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Puente ha querido expresar su “agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles”, así como trasladar sus condolencias “a las víctimas y a sus familias en estos momentos tan terribles”.

El titular de Transportes ya calificó el siniestro como “raro y difícil de explicar”, al tratarse de un tren de la compañía Iryo relativamente nuevo, con apenas cuatro años de antigüedad, y que circulaba por una infraestructura que había sido renovada recientemente. Según detalló, los trabajos de modernización de la línea Madrid-Sevilla concluyeron en mayo del pasado año, con una inversión aproximada de 700 millones de euros.

El accidente se produjo, además, en un tramo recto de la vía, lo que aumenta la complejidad de esclarecer las causas del descarrilamiento. El tren de Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, se salió de la vía y fue impactado por la cabecera de un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. Como consecuencia del choque, ambos convoyes descarrilaron. Entre las víctimas mortales se encuentra el maquinista del Alvia.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) será la encargada de determinar las causas del siniestro. Según ha explicado el ministro, los expertos ferroviarios con los que ha estado en contacto coinciden en que se trata de un accidente de naturaleza poco habitual.

Mientras continúan las labores de investigación y atención a las víctimas, la circulación ferroviaria de alta velocidad permanecerá suspendida durante toda la jornada de hoy entre Madrid y varios destinos del sur peninsular, incluidos Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada.

Las autoridades no descartan nuevas actualizaciones sobre el número de víctimas en las próximas horas.