La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “atentar ilegalmente” contra la autonomía fiscal de la región, en respuesta a las declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo en una entrevista publicada en el diario La Vanguardia.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que adjunta una captura de pantalla de la entrevista, Ayuso ha criticado la propuesta del Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha reprochado a Sánchez que oculte el destino de los recursos que recauda el Estado en Madrid.

“En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que ocho de cada diez euros del trabajo de los madrileños se los lleva el Estado para él arrodillarse ante los independentistas”, ha afirmado la presidenta madrileña.

En la entrevista, Sánchez sostiene que ninguna comunidad autónoma “va a decir que no” al nuevo modelo de financiación porque, según asegura, “nadie va a recibir menos de lo que ya recibe”. El presidente del Gobierno defiende que la propuesta busca corregir una “dinámica de elusión y ‘dumping’ fiscal” que, a su juicio, beneficia a una comunidad “muy rica”, en referencia a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Sánchez ha señalado que el nuevo sistema está concebido para “fortalecer los servicios públicos” y no para “efectuar regalos fiscales”. “Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos”, ha añadido.

Las declaraciones han reavivado el enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño en torno a la financiación autonómica y el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid.