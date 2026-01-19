El Plan Revive del Gobierno de La Rioja se ha convertido en una herramienta clave para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y fijar su residencia en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, contribuyendo así a frenar la despoblación. Dos jóvenes riojanos han destacado a EFE que, gracias a estas ayudas, han logrado emanciparse, comprar una casa y continuar desarrollando su proyecto de vida en su pueblo.

Pablo Gil, de 29 años, natural y residente en Ausejo, una localidad de unos 800 habitantes, ha adquirido un piso de 120 metros cuadrados por 70.000 euros, de los que el Plan Revive ha financiado el 30 %. Maestro interino en Aldeanueva de Ebro, a donde se desplaza a diario, Gil tenía claro su objetivo: quedarse a vivir en su pueblo, comprar una vivienda y formar una familia.

Conoció el programa a través de otros beneficiarios y asegura que, sin esta ayuda directa del Gobierno riojano, le habría resultado “muy difícil” comprar una casa. “Me hubiera costado mucho sin el Revive”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que este tipo de iniciativas son fundamentales para asentar población y evitar que los pueblos se vacíen.

Una experiencia similar ha vivido Adrián Gómez, de 27 años, vecino de Entrena, donde ha comprado un piso de 90 metros cuadrados por 85.000 euros, también con una aportación del 30 % por parte del Plan Revive. Su intención es emanciparse y seguir viviendo en su municipio, donde tiene sus amistades y su entorno personal.

Gómez ha señalado que, “a los precios actuales de la vivienda, es complicado” acceder a una casa sin ayudas, especialmente en pueblos donde no se prevé la construcción de obra nueva. Por ello, ha valorado muy positivamente el programa y ha felicitado al Gobierno de La Rioja por impulsar una medida que facilita el arraigo de los jóvenes en el medio rural.

Por su parte, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha destacado que el Plan Revive es uno de los compromisos del Ejecutivo regional para esta legislatura frente al reto demográfico. Según ha explicado a EFE, el programa está obteniendo “muy buenos resultados” y ha despertado el interés de otras comunidades autónomas e incluso del Ministerio de Vivienda.

Las cifras han superado las previsiones iniciales: con una dotación prevista de 12,5 millones de euros para toda la legislatura, ya se han registrado 1.298 solicitudes hasta el pasado 16 de enero, correspondientes a 116 de los 174 municipios de La Rioja. Estas peticiones suponen un volumen de ayudas de unos 22,2 millones de euros, ya reservados para este fin.

Osés ha asegurado que el Gobierno regional habilitará las partidas necesarias para que ningún joven que cumpla los requisitos del Plan Revive se quede sin ayuda por falta de fondos. La mayoría de las solicitudes corresponden a la compra de vivienda (950), seguidas de rehabilitación (32) y autopromoción (11), y la franja de edad predominante entre los solicitantes se sitúa entre los 18 y los 35 años.