La Policía Nacional reconstruye los pasos de la víctima y el principal sospechoso tras una cita que desembocó en un crimen violento en Cádiz.

Los investigadores de la Policía Nacional se enfrentan a un complejo rompecabezas para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en El Puerto de Santa María. El foco de la instrucción se centra ahora en un intervalo crítico de 48 horas: el tiempo transcurrido desde que la víctima acudió a una cita hasta que se descubrió el homicidio.

Una cita y un desenlace fatal

Según las primeras pesquisas, la víctima y el presunto agresor —que ya se encuentra bajo custodia policial— habrían concertado un encuentro. Lo que comenzó como una cita ordinaria terminó, dos días después, con el hallazgo del cuerpo. Las preguntas que intentan responder los agentes de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) son:

¿Qué ocurrió en el domicilio? Se intenta determinar si la víctima estuvo retenida o si el fallecimiento se produjo poco después del encuentro inicial.

Se intenta determinar si la víctima estuvo retenida o si el fallecimiento se produjo poco después del encuentro inicial. El móvil del crimen: Aunque no se descartan hipótesis, se investiga si hubo un detonante pasional, una discusión económica o un brote de violencia imprevisto.

Aunque no se descartan hipótesis, se investiga si hubo un detonante pasional, una discusión económica o un brote de violencia imprevisto. La actitud del sospechoso: La policía analiza los movimientos del detenido durante esas 48 horas, incluyendo posibles intentos de ocultar pruebas o limpiar la escena del crimen.

Reconstrucción de los hechos

El vecindario de la zona donde se produjeron los hechos permanece conmocionado. Algunos testigos han aportado datos sobre ruidos o movimientos inusuales, pero el secreto de sumario y la cautela policial mantienen muchos detalles bajo llave.

Las pruebas forenses serán determinantes para fijar la hora exacta de la muerte, un dato vital para contrastarlo con la coartada del sospechoso y las señales de geolocalización de los teléfonos móviles de ambos implicados.

Claves de la investigación

La inspección ocular técnico-policial en la vivienda ha sido exhaustiva. Se han tomado muestras biológicas y huellas que podrían confirmar si hubo terceras personas implicadas o si el detenido actuó en solitario. Por el momento, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas diligencias a medida que avance el volcado de los dispositivos electrónicos intervenidos.