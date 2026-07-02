La Agencia Estatal de Meteorología establece avisos por valores térmicos muy altos que afectarán principalmente al suroeste y nordeste de la Península, así como al sur de Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado las alarmas ante la llegada de un episodio de calor extremo en España que provocará que las temperaturas superen los 45 grados en diferentes puntos de la geografía nacional. Esta situación meteorológica vendrá acompañada de noches tropicales generalizadas, configurando un escenario de inestabilidad térmica severa de cara al primer fin de semana del mes de julio. Las previsiones oficiales indican un incremento notable de los termómetros, lo que obligará a la población a seguir de cerca las actualizaciones climatológicas y a extremar las precauciones antes de abandonar sus hogares.

Previsión meteorológica y evolución de los termómetros en la Península

De acuerdo con la información facilitada por los expertos de la AEMET, el territorio peninsular registrará una marcada estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos, despejados o con presencia de nubes altas. La única excepción destacable se localizará en el área del Cantábrico, donde el flujo atlántico mantendrá los cielos cubiertos y dejará precipitaciones que, por lo general, serán de escasa importancia. Asimismo, durante las primeras horas de la mañana se esperan cielos nubosos y posibles lluvias en el cabo de la Nao y en las islas Baleares más occidentales.

En lo que respecta a las temperaturas máximas, la agencia prevé un ascenso en el tercio norte peninsular, mientras que se registrará un descenso en el sureste y en el archipiélago balear. Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un incremento en Andalucía occidental y un descenso en la mitad norte y Baleares. Con este reparto térmico, los termómetros superarán con facilidad las barreras de los 36 y 39 grados en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, de forma puntual, en zonas bajas del prelitoral y el litoral gallego y catalán. Las situaciones más agudas se vivirán en las zonas bajas del Guadiana, el Guadalquivir y el oeste de Andalucía, donde se podrán alcanzar máximas de entre 39 y 41 grados. En el archipiélago canario, en cambio, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, cielos despejados en las orientales y el sur, junto con ligeros descensos térmicos.

Alertas activadas por altas temperaturas, viento y fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología ha delimitado los avisos específicos para las jornadas venideras, situando las alertas por temperaturas muy altas en todo el suroeste peninsular, puntos concretos del nordeste y en las zonas bajas del suroeste de la comunidad autónoma de Galicia. Además del factor térmico, la atmósfera registrará rachas de viento muy fuertes en Menorca y en el extremo sur de Andalucía.

Por lo general, el viento soplará de forma floja a moderada en el resto del país, con un claro predominio de la componente sudoeste en la vertiente atlántica, que rolará a nordeste en la meseta norte al cierre de la jornada. En el Cantábrico y Galicia predominará el viento de componente norte, mientras que en el tercio oriental se impondrá la componente sudeste, con tendencia a establecerse el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán. Para las islas Canarias se anticipa un régimen de alisios de intensidad moderada a fuerte, con rachas que puntualmente pueden llegar a ser muy fuertes en las zonas más expuestas a este flujo.

Las noches registrarán valores elevados que impedirán que el termómetro descienda de umbrales confortables, consolidando el fenómeno de las noches tropicales en amplias zonas del país, lo que representará una de las fases más complejas de este cambio de tendencia meteorológica en pleno arranque estival.