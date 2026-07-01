Se acerca una jornada cargada de emoción en La Promesa. Tras semanas de idas y venidas en los sentimientos de algunos de sus personajes, el palacio prepara momentos que cambian destinos… y, a la vez, pone el foco en la parte más vulnerable de todos: la familia, el deber y la incertidumbre. Si eres de los que siguen de cerca cada gesto en el salón, en los pasillos y en la intimidad de las habitaciones, hoy tienes una cita marcada en la agenda.

Qué pasará hoy en La Promesa

Según el avance real de la semana del 29 de junio al 3 de julio, la trama se alimenta de dos hilos con fuerza: por un lado, la boda que completa una historia de amor largamente esperada; por otro, un giro de los más delicados para María Fernández, que atraviesa uno de sus momentos más complicados.

En primer lugar, el palacio se viste de ceremonia. ¡Lope y Vera se han convertido en marido y mujer! Después de tantas idas y venidas, la pareja termina sellando su amor en una ceremonia a la que asiste todo el servicio y también una parte de la familia Luján. Es el tipo de escena que, en una casa como la de la ficción, no se limita a lo romántico: también es un acto social, con miradas cruzadas y reordenamientos emocionales que afectan a todos los que han vivido cerca de esos personajes.

Pero la boda no es el único punto de tensión. El avance destaca un cierre especialmente emotivo: Lope y Vera deben despedirse de la que ha sido su familia durante mucho tiempo, y parten juntos hacia su nueva vida. El capítulo plantea, así, la sensación de “nuevo comienzo” que llega justo cuando se cierran etapas. Y en un drama de época como este, los cambios rara vez son silenciosos: suelen arrastrar consecuencias, recuerdos y cuentas pendientes.

Mientras en unas partes del palacio se celebra, en otra se respira preocupación. En paralelo, la historia gira hacia María Fernández, que vive un momento decisivo y exigente: se ha puesto de parto. La situación no la deja sola. El avance indica que el marqués de Luján será quien la asista en ese instante, en un contexto que mezcla protección, autoridad y urgencia. A partir de ahí, la narrativa se centra en el cuidado y en la expectativa: el palacio, una vez más, se convierte en un escenario donde lo personal exige decisiones rápidas y donde la familia—entendida en sentido amplio—se muestra.

Así, el episodio del miércoles 1 de julio de 2026 combina boda y despedida con un desenlace de alto voltaje emocional para María, dejando el aire cargado de esperanza… y de incertidumbre.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Día: miércoles, 1 de julio de 2026

Si quieres saber cómo encaja el palacio toda esta mezcla—celebración, rupturas y un parto en marcha—ponte el punto de mira en La 1 a las 17:25. Hoy, en La Promesa, las emociones vienen con prisa.