La previsión del tiempo en Ceuta para este jueves, 2 de julio de 2026 llega desde la AEMET y apunta a una jornada dominada por la nubosidad. El cielo se mantiene cubierto y las temperaturas se moverán entre una mínima de 23°C y una máxima de 27°C, con sensaciones que pueden alcanzar hasta 30°C, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al ambiente, la humedad relativa oscila entre 80% y 100%, lo que refuerza esa sensación de calor húmedo. El viento sopla del Este (E) con una intensidad de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5%, y el índice UV alcanza un máximo de 10, un nivel alto para exponerse al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a viernes 3 de julio, la AEMET mantiene un tiempo con poco nuboso. Las temperaturas apenas cambian: 27°C como máxima y 22°C como mínima. El viento del Este aumenta hasta 25 km/h, por lo que se notará más la brisa en la costa.

El sábado 4 de julio el panorama sigue marcando estabilidad con cielo despejado. La máxima bajará ligeramente a 26°C y la mínima se situará en 21°C. También se mantiene el viento del Este a 25 km/h. Para el domingo 5 de julio, según los datos aportados, se esperan 25°C de máxima y 21°C de mínima; el apartado de cielo y el viento no aparece completo en la información facilitada, así que conviene estar atentos a las actualizaciones.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 23°C

23°C Estado del cielo: Cubierto

Cubierto Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 80%

máxima 100% y mínima 80% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, es recomendable protegerse del sol (sombrero/gorra y crema) aunque el cielo esté cubierto. El calor húmedo se hará notar: hidrátate con frecuencia. Aunque la lluvia es poco probable (5%), si vas a la calle en las horas de más actividad, lleva ropa ligera y ten en cuenta la brisa del Este; si eres sensible al viento, modera actividades al aire libre.