El secretario general del Partido Popular mantiene un encuentro con la dirección del PP de Ceuta y traslada el respaldo de la dirección nacional al presidente de la Ciudad.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha visitado este martes Ceuta para mantener una reunión de trabajo con la ejecutiva regional del Partido Popular de Ceuta, en un encuentro centrado en el análisis de la situación política de la ciudad y en la estrategia de la formación de cara a los próximos comicios autonómicos.

Durante la reunión, Tellado trasladó el respaldo de la dirección nacional del partido al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, mostrando públicamente su apoyo para que vuelva a encabezar la candidatura del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas.

El dirigente nacional destacó la trayectoria política de Vivas al frente del Gobierno ceutí y puso en valor su gestión durante las últimas legislaturas, subrayando la importancia de mantener un proyecto que, según afirmó, ha proporcionado estabilidad institucional a la ciudad.

Por su parte, la dirección del PP de Ceuta agradeció la visita del secretario general y el respaldo expresado por la cúpula nacional, en un momento en el que la formación comienza a preparar su hoja de ruta de cara a la próxima cita con las urnas.

La visita de Miguel Tellado refuerza la sintonía entre la dirección nacional del Partido Popular y la organización ceutí, consolidando el apoyo del partido a Juan Vivas como principal referente político de la formación en la ciudad y como apuesta para revalidar la confianza de los ceutíes en las próximas elecciones autonómicas.