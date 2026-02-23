El Papa León XIV ha marcado un punto de inflexión en la relación del Vaticano con el episcopado español. En una reunión clave celebrada el pasado 17 de noviembre, cuyos detalles han trascendido este lunes, el Pontífice trasladó a los nueve obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) que su mayor preocupación en el país es el auge de la ultraderecha. El Papa advirtió de que estos grupos políticos buscan «ganar el voto católico» e «instrumentalizar a la Iglesia» para sus propios fines ideológicos.

El mensaje del Pontífice llega en un momento de especial tensión política en España, marcado por el discurso de partidos como Vox y grupos ultraconservadores contra la acogida y regularización de inmigrantes. El Papa fue especialmente contundente al señalar que el uso de símbolos y valores religiosos por parte de estas formaciones no responde a una verdadera identidad cristiana, sino a una estrategia para legitimar discursos de exclusión. Esta advertencia marca, desde ahora, la línea que Roma espera que siga el clero español: una defensa firme de la acogida frente a las posturas que claman que «no caben todos».

A pesar de la contundencia de las palabras del Papa, la reacción oficial de Vox ha sido evitar el choque directo con el Vaticano. Fuentes de la formación han optado por la prudencia, desmarcándose de la crítica institucional a la Iglesia, aunque en sectores del episcopado la tensión es palpable. Figuras como el arzobispo de Oviedo han manifestado recientemente posturas alineadas con la restricción migratoria, lo que evidencia la fractura interna que el Papa intenta frenar con su intervención directa.+2

Este aviso de León XIV no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia vaticana para proteger la independencia de la Iglesia frente a corrientes que el Papa considera «ajenas al Evangelio». Con la mirada puesta en un posible viaje del Pontífice a España con motivo del centenario de Gaudí, Roma ha dejado claro que la Iglesia española no debe ser el altavoz de ninguna ideología política, especialmente de aquellas que cuestionan los derechos de los más vulnerables.