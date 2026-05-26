Martes, 26 de mayo de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marca un inicio de jornada dominado por cielos mayormente estables en gran parte de la Península, con poco nuboso o despejado y temperaturas que tienden a subir. La excepción la protagoniza el archipiélago canario, donde se registran intervalos nubosos con lluvia.

A continuación, repasamos el tiempo por zonas con el detalle de las capitales (datos municipales públicos) y su previsión para el día: máximas, mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte peninsular predomina el tiempo estable. Bilbao alcanza una máxima de 35°C y una mínima de 18°C, con cielo despejado y viento del sur a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.

Con este patrón, la jornada se presenta tranquila en términos de precipitaciones, si bien la sensación térmica puede ser notable por el nivel de temperaturas previsto para la época.

Centro peninsular

En el centro peninsular, el ambiente se mantiene seco y con nubes poco frecuentes. Madrid registra 32°C como máxima y 18°C como mínima, con poco nuboso, viento del este a 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Por su parte, Zaragoza presenta una jornada más cálida: 35°C de máxima y 17°C de mínima, poco nuboso, viento del sureste a 15 km/h y también 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

En el sur peninsular, la estabilidad también es la nota predominante. Ceuta se mueve entre 22°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del este a 15 km/h; la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Más al interior, Sevilla destaca por sus registros: 37°C de máxima y 19°C de mínima, poco nuboso, viento del este a 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Mediterráneo

En el área mediterránea se esperan condiciones claras. Barcelona tendrá una máxima de 28°C y una mínima de 19°C, con cielo despejado y viento del sur a 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

En València, la máxima prevista es de 28°C y la mínima de 16°C, con despejado y viento del este a 10 km/h. También se mantiene la probabilidad de precipitación en 0%.

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Islas Baleares

En las islas Baleares, el tiempo se mantiene estable durante la jornada. Palma prevé 30°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del sur a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.

En conjunto, el día se presenta con buena visibilidad y sin señales de lluvia según los datos consultados a partir de los XML municipales públicos de AEMET.

Islas Canarias

Canarias es la zona donde el pronóstico cambia respecto al resto del país. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan intervalos nubosos con lluvia, con máxima de 26°C y mínima de 20°C. El viento sopla del norte a 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 80%.

Este aumento de la inestabilidad, señalado por AEMET, puede traducirse en periodos de lluvia intermitente, por lo que conviene planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta la evolución de los intervalos nubosos.

Recomendaciones

En la Península y Baleares, con 0% de probabilidad de lluvia en las capitales citadas, prioriza actividades al aire libre, sin olvidar la temperatura (máximas de hasta 37°C en Sevilla).

en las capitales citadas, prioriza actividades al aire libre, sin olvidar la (máximas de hasta 37°C en Sevilla). En Canarias, especialmente en Las Palmas , lleva paraguas o impermeable y revisa la evolución del cielo por la probabilidad de lluvia del 80% .

, lleva y revisa la evolución del cielo por la . Atiende al viento: donde se prevén rachas o brisas (por ejemplo, 15 km/h en varios puntos), ajusta la ropa y precauciones en desplazamientos.

En resumen, el martes 26 de mayo de 2026 se caracteriza por el predominio del buen tiempo en gran parte de España, mientras que Canarias concentra la mayor probabilidad de lluvias. Según AEMET, el resto del país mantiene cielos poco nubosos o despejados y precipitaciones prácticamente inexistentes en las capitales analizadas.