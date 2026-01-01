El pontífice celebró en la basílica de San Pedro la misa de Año Nuevo y defendió una paz “desarmada y desarmante” frente al aumento del rearme mundial



El papa León XIV afirmó este jueves, durante la misa de Año Nuevo celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano, que el mundo no se salva mediante la violencia ni el enfrentamiento, sino a través del perdón, el entendimiento y la acogida de todos. El pontífice presidió la tradicional celebración de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que coincide con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

En su homilía, el papa —de origen estadounidense y perteneciente a la orden de San Agustín— recordó las enseñanzas del santo para subrayar que uno de los rasgos fundamentales de Dios es la gratuidad absoluta de su amor, manifestada en la figura de un niño recién nacido, desnudo e indefenso.

“Esto nos enseña que el mundo no se salva afilando espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino esforzándonos incansablemente por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos, sin cálculos y sin miedo”, expresó ante unos 5.000 fieles congregados en el templo vaticano.

León XIV vive su primer Año Nuevo como papa tras haber sido elegido en mayo de 2025. En su mensaje, destacó que el inicio de 2026 representa una oportunidad para emprender “una vida nueva”, marcada por la capacidad de perdonar y de ofrecer libertad a los demás.

“Es hermoso pensar el año que comienza como un camino abierto, por descubrir, en el que aventurarnos, por gracia, libres y portadores de libertad, perdonados y dispensadores de perdón”, señaló.

El pontífice animó a los fieles a abrazar durante este año una idea de paz “desarmada y desarmante”, especialmente en favor de los más humildes, cuando está a punto de concluir el Jubileo iniciado por el papa Francisco y que finalizará el próximo 6 de enero.

“Que este sea nuestro compromiso y nuestro propósito para los meses venideros y para toda nuestra vida cristiana”, exhortó.

La Jornada Mundial de la Paz sirve también de marco al primer mensaje oficial de León XIV para esta conmemoración, publicado el pasado 8 de diciembre bajo el título La paz sea con todos vosotros. Hacia una paz desarmada y desarmante. En él, el papa alertó sobre la falta de esperanza en muchos discursos actuales y denunció el aumento del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9,4%.

Según el pontífice, este incremento refleja un esfuerzo económico desproporcionado en rearme, pese a las lecciones dejadas por las tragedias bélicas del siglo pasado. “Cuando tratamos la paz como un ideal lejano, dejamos de escandalizarnos ante su negación e incluso ante la guerra presentada como un medio para alcanzarla”, advirtió.

León XIV expresó además su preocupación por la creciente inestabilidad internacional y por el uso del miedo como justificación política para aumentar el gasto militar, más allá del principio de legítima defensa.

“No es casual que muchos gobernantes presenten estas decisiones como necesarias frente al peligro de los otros”, concluyó.