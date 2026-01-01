La violencia de género se cobró la vida de 46 mujeres en España a lo largo de 2025, una cifra que, pese a ser la más baja desde que existen registros oficiales en 2003, vuelve a poner de relieve la gravedad de esta lacra social. Como consecuencia directa de estos crímenes, 35 niños y niñas han quedado huérfanos y tres menores fueron asesinados en contextos de violencia machista.

El primer asesinato del año tuvo lugar el 31 de enero en Suma de Langreo (Asturias), donde Karilena fue asesinada por su pareja. Desde entonces, otras 45 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, elevando a 1.341 el total de víctimas mortales por violencia de género desde 2003 en España.

Durante 2025 también se registraron tres asesinatos de menores: Nadia, de cinco años, en Murcia; Eva Yasmín, de 13, en Bilbao; y Samuel, de dos años, en Valencia. Desde 2013, un total de 65 niños y niñas han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en este tipo de violencia.

Aunque el número de mujeres asesinadas es el más bajo de la serie histórica —superando el mínimo anterior de 49 víctimas registrado en 2016, 2017, 2021 y 2024—, el impacto sobre la infancia sigue siendo alarmante. En 2025 se alcanzó la cifra de 504 menores huérfanos por violencia machista desde 2013.

En diez de los casos constaban denuncias previas por maltrato, y en cuatro las víctimas contaban con medidas de protección en vigor, que no lograron evitar los asesinatos. Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más feminicidios, con 14 casos, seguida de Cataluña (5), Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana (4 cada una).

Las estadísticas vuelven a reflejar una sobrerrepresentación de víctimas extranjeras: el 41,3 % de las mujeres asesinadas no tenían nacionalidad española. En cuanto a los agresores, 27 eran españoles y 19 extranjeros. Cinco de los presuntos asesinos se suicidaron tras cometer el crimen y otros nueve lo intentaron.

El 63 % de los asesinatos se produjeron dentro de la pareja y el 82,6 % de los casos mantenían convivencia en el momento de los hechos. Junio fue el mes más letal, con ocho víctimas, seguido de marzo y diciembre, con cinco cada uno.

Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, en 53 idiomas, y que en caso de emergencia se debe llamar al 112 o utilizar la aplicación AlertCops para contactar con las fuerzas de seguridad.