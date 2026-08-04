El Real Madrid habría alcanzado un acuerdo con Rodri Hernández para su incorporación este verano, aunque la operación todavía depende de que el Manchester City cierre el fichaje de Ayyoub Bouaddi, centrocampista marroquí del Lille. Según las informaciones difundidas por el periodista Sergio Valentín, el internacional español solo contempla jugar en el conjunto blanco si finalmente abandona Inglaterra.

Después de varias semanas de conversaciones, las condiciones contractuales entre Rodri y el Real Madrid estarían completamente acordadas. El principal obstáculo ya no sería la voluntad del futbolista ni el aspecto económico, sino la necesidad del Manchester City de asegurar un sustituto antes de autorizar su salida.

El club inglés considera imprescindible reforzar el centro del campo antes de desprenderse de uno de sus jugadores más importantes. El elegido sería Bouaddi, una de las grandes revelaciones del último Mundial y el futbolista señalado por Enzo Maresca para iniciar el relevo generacional en la medular del equipo.

Rodri solo contempla vestir de blanco

La prioridad de Rodri habría sido el Real Madrid desde el comienzo de las negociaciones. Según la información citada, el centrocampista no está dispuesto a estudiar otras propuestas si abandona el Etihad Stadium.

El Manchester City habría tratado de despertar el interés de otros clubes, entre ellos el FC Barcelona, con el objetivo de aumentar la competencia y mejorar las condiciones económicas de la operación.

Sin embargo, esa estrategia no habría cambiado la postura del jugador, que desea ponerse a las órdenes de José Mourinho. El papel del técnico portugués habría sido importante para convencer al futbolista y desbloquear unas conversaciones que semanas atrás parecían más complicadas.

Rodri, que cumplió 30 años el pasado 22 de junio, firmaría un contrato por cuatro temporadas, hasta 2030, coincidiendo con el Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos.

Bouaddi tiene la llave de la operación

La salida del internacional español está condicionada al fichaje de Ayyoub Bouaddi por el Manchester City.

El joven centrocampista pertenece al Lille y se ha convertido en una de las prioridades del equipo inglés para renovar su centro del campo. Una vez cerrada esa incorporación, el City estaría dispuesto a abrir definitivamente la puerta a Rodri.

La entidad inglesa no quiere perder a su principal referencia en la medular sin contar previamente con una alternativa de garantías.

El traspaso rondaría los 65 o 75 millones

El acuerdo entre Real Madrid y Manchester City se movería en una cifra situada entre 65 y 75 millones de euros.

El conjunto blanco estaría dispuesto a asumir ese desembolso al considerar que Rodri es el futbolista idóneo para dirigir el nuevo proyecto deportivo desde el centro del campo.

En Valdebebas existiría optimismo sobre el desenlace de la negociación. El acuerdo con el jugador estaría cerrado, su voluntad sería vestir de blanco y el City ya trabaja en la contratación de su sustituto.

No obstante, el fichaje todavía no puede considerarse oficial. La incorporación de Bouaddi será el movimiento que permita al Manchester City autorizar la salida de Rodri y acercar definitivamente al centrocampista español al Santiago Bernabéu.