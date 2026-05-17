Domingo en el Estrecho: hoy 17 de mayo de 2026 se mantienen los enlaces por ferry entre Ceuta y Algeciras con salidas operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas. La duración de los trayectos oscila entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry.

Consulta a continuación los horarios de todo el día para organizar tu viaje con tiempo: hay 16 salidas de Ceuta a Algeciras y 17 salidas en el sentido contrario, con primeras y últimas salidas por la mañana y por la noche.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el domingo 17 de mayo de 2026, desde las 06:00 hasta las 21:00.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Horarios disponibles para la ruta Algeciras hacia Ceuta durante el domingo 17 de mayo de 2026, desde las 06:30 hasta las 21:30.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Los horarios publicados son la referencia del día, pero conviene confirmar la salida con la compañía antes de desplazarte.

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Ten también en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho, que pueden afectar a la operación, y revisa tu documentación de viaje para embarcar con normalidad.