La resolución sobre el expediente sancionador a Javier Tebas, presidente de LaLiga, continúa en el aire. Han pasado ya más de cuatro meses desde que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) incoara una investigación por una presunta infracción «muy grave», y el silencio del órgano jurídico empieza a generar inquietud en el seno del fútbol español.

El caso, que podría derivar en una inhabilitación de entre dos meses y un año, o incluso en la destitución del cargo, mantiene en vilo la estabilidad institucional de la patronal de clubes.

El origen del conflicto: Los Palcos VIP del Barça

El expediente se abrió el pasado 21 de noviembre a raíz de una denuncia de Miguel Ángel Galán (presidente de CENAFE) y varios socios del FC Barcelona. Los puntos clave de la acusación son:

Revelación de información confidencial: Se acusa a Tebas de filtrar datos privados del club azulgrana relacionados con la venta de 475 palcos VIP del Spotify Camp Nou.

Se acusa a Tebas de filtrar datos privados del club azulgrana relacionados con la venta de 475 palcos VIP del Spotify Camp Nou. Uso de canales oficiales: LaLiga llegó a publicar (y posteriormente borrar) una nota con detalles financieros del club que no contaban con autorización para ser difundidos.

LaLiga llegó a publicar (y posteriormente borrar) una nota con detalles financieros del club que no contaban con autorización para ser difundidos. Incumplimiento del deber de neutralidad: La denuncia sostiene que el presidente vulneró las Normas de Elaboración de Presupuestos de la propia competición.

¿Por qué se retrasa la resolución?

Aunque el TAD dispone teóricamente de un plazo de tres meses para resolver, la decisión se ha dilatado. Según fuentes consultadas por AS, existen dos factores principales:

Estrategia de defensa: Tebas intentó frenar el proceso mediante una medida «cautelarísima» ante la Audiencia Nacional alegando indefensión, la cual fue denegada, pero consumió tiempo procesal. Postura del Barcelona: Curiosamente, el club afectado directamente ha manifestado de forma oficial que no está a favor de la inhabilitación de Tebas por este asunto, lo que añade una capa de complejidad política al caso.

La respuesta de Tebas: «Dudan de la independencia»

El presidente de LaLiga se ha mostrado tranquilo pero crítico con los tiempos del tribunal. En declaraciones recientes, Tebas ha puesto en duda la independencia del TAD y ha negado que sus recursos judiciales sean la causa del retraso: «No se sabe nada del TAD, ni yo tampoco. Habrá que preguntárselo al Secretario de Estado (Rodríguez Uribes)», sentenció.

Mientras el tribunal guarda silencio, LaLiga opera bajo una tensa calma, a la espera de un veredicto que marcará el futuro inmediato del control económico y la dirección del fútbol profesional en España.