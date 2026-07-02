SEVILLA — A pocas horas de que se celebre la segunda votación en el pleno de investidura del Parlamento andaluz, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox avanzan en una compleja sucesión de «acelerones y frenazos». El principal escollo que mantiene bloqueado el acuerdo definitivo es el peso y el reparto de carteras que la formación de Santiago Abascal ocupará dentro del futuro Consejo de Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla.

Tras los resultados electorales del pasado 17 de mayo, el PP andaluz ha ido modulando progresivamente su discurso: pasó de defender un ejecutivo en solitario a buscar un gobierno «de estabilidad». En los últimos días, las barreras iniciales se han derrumbado y los populares ya asumen como «muy difícil de evitar» que los miembros de Vox se sienten formalmente en la mesa del palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta.

La aritmética parlamentaria frente a las exigencias programáticas

Juan Manuel Moreno afronta este jueves la sesión parlamentaria con el objetivo de ser reelegido por tercera vez consecutiva. Aunque en esta segunda vuelta le basta una mayoría simple (más votos afirmativos que negativos), el candidato popular necesita imperativamente el respaldo o la abstención estratégica de los 15 diputados de Vox para superar el rechazo en bloque de los partidos de izquierda.

Formación Política Escaños Obtenidos (17 de mayo) Votos Totales Rol en la Investidura Partido Popular (PP) 53 — Requiere 2 apoyos para la mayoría absoluta Vox 15 576.635 (13,8%) Socio indispensable de legislatura

La fuerza de los números: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, recordó durante el debate que nunca un presidente andaluz ha contado con un respaldo parlamentario tan amplio de partida en una coalición, utilizando la cifra de sus 15 escaños como palanca de presión para exigir competencias de peso en las áreas de gobierno.

Las batallas culturales y la ‘prioridad nacional’ como trasfondo

Más allá del reparto de consejerías, el marco del acuerdo está condicionado por el documento de exigencias registrado por Vox. El eje prioritario e irrenunciable que defiende la formación radica en la implantación de la «prioridad nacional» en las ayudas sociales y el empleo público, junto con medidas fiscales de calado e iniciativas enmarcadas en sus habituales postulados programáticos.

Por su parte, Moreno ha apelado a la «generosidad» para esquivar un escenario de parálisis institucional y ha justificado la necesidad de dialogar con el partido de Gavira al ser la única fuerza política que se ha mostrado dispuesta a negociar desde el cierre de las urnas. El presidente andaluz mantiene las prisas por encarrilar el Ejecutivo para evitar la prórroga de los plazos y poder presentar el proyecto de los presupuestos autonómicos del año 2027 antes del próximo mes de octubre.