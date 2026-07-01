Sevilla.— Las delegaciones del Partido Popular y Vox intensifican los contactos a escasas horas de que el pleno del Parlamento de Andalucía se reúna para la segunda votación de investidura de Juanma Moreno. El líder de los populares andaluces busca revalidar el cargo para el que sería su tercer mandato consecutivo al frente de la Junta.

La cita parlamentaria está fijada para este jueves a las 19:00 horas. Moreno llega a esta instancia tras no conseguir la mayoría absoluta necesaria en la primera votación del pasado martes, donde cosechó 53 votos a favor (PP) frente a los 56 en contra de todo el arco de la oposición (PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía). En este segundo intento al candidato le basta con una mayoría simple (más síes que noes), pero el sentido del voto de Vox sigue siendo la gran incógnita.

Los escollos de la negociación: sillones y programa

Fuentes cercanas a las negociaciones han confirmado a EFE que esta misma tarde está previsto un encuentro clave entre Juanma Moreno y el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para desatascar las conversaciones. Las posturas se encuentran encalladas en dos frentes diferenciados:

La entrada en el Gobierno: Vox exige mantener la misma fórmula que en otras comunidades autónomas. Su reclamación pasa por entrar formalmente en el Ejecutivo andaluz con, al menos, una consejería de «desregulación» con rango de vicepresidencia y otra cartera que unifique el ámbito del campo y el medioambiente. Por su parte, el PP insiste en su preferencia de gobernar en solitario con apoyos externos.

Vox exige mantener la misma fórmula que en otras comunidades autónomas. Su reclamación pasa por entrar formalmente en el Ejecutivo andaluz con, al menos, una consejería de «desregulación» con rango de vicepresidencia y otra cartera que unifique el ámbito del campo y el medioambiente. Por su parte, el PP insiste en su preferencia de gobernar en solitario con apoyos externos. Contenido programático: Conceptos como la ‘prioridad nacional’ —que Vox ya ha introducido en pactos de regiones como Extremadura, Aragón o Castilla y León— centran las fricciones de última hora.

Vox ha reiterado que no contempla la abstención: o votará ‘sí’ tras firmar un acuerdo o mantendrá el ‘no’. Si finalmente hay pacto, la coalición sumaría 68 escaños (53 del PP y 15 de Vox), convirtiéndose, según palabras de Gavira, en el Gobierno con más apoyos de la historia de la autonomía frente a los 41 escaños que agrupa el bloque de la izquierda (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía).