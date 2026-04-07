La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reaccionado con firmeza ante la escalada retórica de la Casa Blanca. El organismo recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el derecho internacional prohíbe taxativamente los ataques contra infraestructuras civiles y energéticas, poco antes de que expire el ultimátum lanzado contra Irán.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, fue tajante en su rueda de prensa diaria al señalar que la destrucción de puentes, carreteras o centrales eléctricas no tiene cabida en las normas de la guerra.

El derecho internacional frente al «infierno» de Trump

El recordatorio de la ONU llega en un momento de máxima tensión, con el mundo pendiente de si Washington cumplirá su amenaza de desatar «el infierno» sobre territorio iraní si no se reabre el estrecho de Ormuz antes de la noche de este martes.

Prohibición absoluta: Dujarric subrayó que las infraestructuras energéticas y civiles «no pueden ser atacadas», una norma que se mantiene incluso si estas instalaciones pudieran considerarse de interés militar.

Dujarric subrayó que las infraestructuras energéticas y civiles «no pueden ser atacadas», una norma que se mantiene incluso si estas instalaciones pudieran considerarse de interés militar. Daños colaterales: La ONU advirtió que cualquier ofensiva que cause daños excesivos a la población civil constituye una «violación clara del derecho internacional».

La ONU advirtió que cualquier ofensiva que cause daños excesivos a la población civil constituye una «violación clara del derecho internacional». Llamado a la paz: El secretario general insistió en que «no existe alternativa viable a la solución pacífica» y urgió a ambas potencias a abandonar la vía del conflicto armado.

Un ultimátum en tiempo de descuento

Aunque Trump extendió el plazo original en 24 horas (hasta las 20:00 hora de Washington de este martes), la incertidumbre global es total. El presidente estadounidense calificó de «significativa» la última propuesta de paz de los negociadores iraníes, pero sentenció que todavía no alcanza sus exigencias para frenar la maquinaria de guerra.

Punto clave del conflicto Estado actual Exigencia de EE. UU. Apertura inmediata del estrecho de Ormuz. Amenaza de Trump Destrucción de centrales energéticas, puentes y carreteras. Posición de Irán Propuesta de paz bajo revisión (considerada insuficiente por EE. UU.). Postura de la ONU Los ataques a infraestructuras civiles son ilegales.

Mientras columnas de humo ya son visibles en Teherán tras ataques previos, la comunidad internacional observa con alarma si el ultimátum derivará en una ofensiva total contra los pilares básicos de la vida civil en Irán, desafiando frontalmente las advertencias de Naciones Unidas.