El Partido Popular ha anunciado este viernes que citará a Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado relacionada con el denominado ‘caso Koldo’, fijando su comparecencia para el próximo 17 de diciembre.

Según Miguel Tellado, secretario general del PP, la convocatoria tiene como objetivo que Cerdán “explique el cheque en blanco que, en nombre del presidente del Gobierno, ofreció a Ábalos para que no revelara los secretos del sanchismo y aclare además el sistema de comisiones ilegales”.

Además, el PP ha decidido citar a Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, para que informe sobre “la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero”. También se prevé la comparecencia de Antonio Hernando, ex trabajador de esa consultora y actual secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, quien, según Tellado, se interesó por “la red de prostíbulos del suegro real del presidente del Gobierno”.

La comisión busca esclarecer las presuntas irregularidades vinculadas al ‘caso Koldo’ y recabar información directa de los implicados sobre las acusaciones formuladas por el PP.