El líder de Vox, Santiago Abascal, expresó este lunes su sorpresa por la actitud del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto en Guadalupe, Cáceres. Abascal afirmó no comprender que el PP convoque manifestaciones mientras renuncia a otras medidas que, según él, son “absolutamente imprescindibles”.

“Estoy sorprendido ante la persistencia del Partido Popular y del señor Feijóo en la convocatoria de manifestaciones, a la vez que renuncia a otro tipo de medidas que son absolutamente imprescindibles. Yo, francamente, no comprendo la actitud del señor Feijóo”, declaró Abascal.

El líder de Vox también criticó al PP por lo que considera un trato desigual entre comunidades autónomas: “El Partido Popular de la estafa aceptó un acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana, pero niega ese mismo acuerdo en Extremadura”, señaló, haciendo referencia a la decisión que llevó al adelanto de las elecciones en esta región.

Abascal recordó además la gestión del PP en los últimos comicios: “El gran error de hace dos años del Partido Popular, que dio unas elecciones por ganadas, es que se dedicó a repartir Ministerios durante toda la campaña electoral y ofrecerle un pacto al PSOE. Nosotros jamás le hemos ofrecido un pacto al PSOE”, afirmó.

Por último, el líder de Vox cuestionó las declaraciones de Feijóo sobre supuestas alianzas entre socialistas y Vox contra el PP: “¿A qué pinza se refiere el señor Feijóo? ¿Por qué estafa a los españoles? ¿Por qué les engaña? ¿Por qué acusa a Vox de algo que Vox no hace?”, concluyó.