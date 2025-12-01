El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que no ve necesario adelantar elecciones generales a pesar de la debilidad del Gobierno en el Parlamento y de los recientes escándalos de corrupción que han afectado a dos exsecretarios de Organización del PSOE.

“No lo hemos hablado, pero en todo caso, desde la UGT no creemos que haya ninguna necesidad en nuestro país de adelantar elecciones”, declaró Álvarez tras la reunión conjunta de las ejecutivas de ambas organizaciones, fundadas por Pablo Iglesias, de cuyo nacimiento se cumple el centenario el 9 de diciembre.

El líder sindical reconoció los retos que enfrenta el Gobierno: “Es verdad que estamos con un Gobierno con muchas dificultades en el Parlamento, que llevamos unos años sin presupuestos, pero sin ellos España continúa siendo el país que tiene una situación económica mejor en la Unión Europea”. Además, subrayó que el Ejecutivo “tiene que dejarse de ruido y avanzar en solventar las políticas que necesitan las personas trabajadoras”.

Respecto a casos como el de José Luis Ábalos, quien ingresó en prisión el pasado jueves, Álvarez afirmó que “el PSOE es un partido con gente honrada dirigiéndolo en estos momentos” y añadió que no se debe utilizar la situación para frenar el “proceso de avance social, que se puede continuar haciendo para la inmensa mayoría de los ciudadanos”.