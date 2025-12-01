El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado al Gobierno a intensificar las medidas anticorrupción tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente Pedro Sánchez. Aunque el presidente ya ha ofrecido explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su partido, Urtasun considera que es el momento de “ser ambiciosos en la agenda contra la corrupción”.

El ministro recordó la necesidad de poner en marcha medidas que en su día anunció Sánchez, muchas de ellas impulsadas por Sumar, como la creación de una agencia anticorrupción. “Si esa agencia hubiese existido cuando Ábalos estaba en el Ministerio de Transportes, algunas cosas no hubieran sucedido”, afirmó.

Además, Urtasun destacó la importancia de implementar un mecanismo de recuperación de activos, endurecer las sanciones a los corruptores, reforzar la Fiscalía y formar jueces especializados. “La justicia que haga su trabajo y el Gobierno, a desplegar medidas anticorrupción”, concluyó.