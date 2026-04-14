El escenario político en Andalucía comienza a despejarse de cara a la cita con las urnas del próximo 17 de mayo. Según el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), publicado este martes 14 de abril, el Partido Popular revalidaría su hegemonía en la región, situándose en el umbral de la mayoría absoluta.

Proyección de escaños y votos

El estudio, realizado entre finales de febrero y mediados de marzo, otorga a la candidatura de Juanma Moreno un 42,8 % de los sufragios. Esta intención de voto se traduciría en una horquilla de entre 54 y 57 diputados. Cabe recordar que la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía se sitúa en los 55 escaños, por lo que el PP se asegura, en el peor de los escenarios previstos por la encuesta, quedarse a un solo asiento de la autosuficiencia parlamentaria.

El mapa de la oposición

La hegemonía popular contrasta con el estancamiento o retroceso del resto de fuerzas políticas:

PSOE: Se mantiene como segunda fuerza con el 21 % de los votos , lo que supone apenas la mitad de los apoyos que recibe el PP. Los socialistas obtendrían entre 26 y 27 escaños , perdiendo hasta tres representantes respecto a la legislatura actual.

Se mantiene como segunda fuerza con el , lo que supone apenas la mitad de los apoyos que recibe el PP. Los socialistas obtendrían entre , perdiendo hasta tres representantes respecto a la legislatura actual. Vox: Consolida su tercera posición con un 15 % de los votos (17-20 escaños), manteniéndose como una pieza relevante en el tablero andaluz.

Consolida su tercera posición con un (17-20 escaños), manteniéndose como una pieza relevante en el tablero andaluz. Por Andalucía: Lograría el 7,8 % de los apoyos, situándose con 5 o 6 parlamentarios.

Lograría el de los apoyos, situándose con 5 o 6 parlamentarios. Adelante Andalucía: Alcanzaría el 6,3 % de los votos, lo que les reportaría entre 2 y 3 diputados.

Claves del sondeo

Distancia histórica: La ventaja del PP sobre el PSOE se amplía hasta los 21,8 puntos porcentuales, consolidando el cambio de ciclo en la comunidad autónoma.

El barómetro también refleja el rechazo de figuras del Ejecutivo central, como la ministra Montero, a facilitar una investidura del PP. Sin embargo, con los datos del CENTRA sobre la mesa, la necesidad de pactos externos para los populares se reduce al mínimo, dejando a la izquierda con un margen de maniobra muy estrecho a tan solo 33 días de las elecciones.