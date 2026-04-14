Los nuevos dispositivos de emergencia con geolocalización, que sustituyen definitivamente a los triángulos desde este año, ya están disponibles en la red postal y en Correos Market.

CEUTA | Las dos oficinas de Correos en Ceuta han reforzado su catálogo de servicios al ciudadano con la comercialización de las balizas V16. Estos dispositivos de preseñalización, que cuentan con la homologación de la Dirección General de Tráfico (DGT), son de uso obligatorio desde el pasado 1 de enero de 2026, fecha en la que los tradicionales triángulos de emergencia quedaron legalmente en desuso.

Seguridad sin salir del vehículo

La principal ventaja de la baliza V16 es su capacidad para señalizar una incidencia sin que el conductor tenga que abandonar el habitáculo, reduciendo drásticamente el riesgo de atropello. El dispositivo emite una luz amarilla de alta intensidad con un alcance de 360º y cuenta con un sistema de geolocalización en tiempo real.

Al activarse, la baliza envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, alertando al resto de usuarios de la vía sobre la emergencia. Los modelos que distribuye Correos garantizan una conectividad de datos hasta el año 2038, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente.

Gestión integral de trámites de la DGT

Más allá de las balizas, Correos se ha consolidado como un punto clave para la gestión de trámites de Tráfico en la ciudad. Entre los servicios más demandados destaca la emisión de los distintivos ambientales (0, Eco, C y B), imprescindibles para circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Estas etiquetas tienen un coste de 6 euros y están disponibles tanto para turismos como para motocicletas.

Además de la venta de productos, los ciudadanos pueden tramitar en las oficinas de la ciudad duplicados del permiso de circulación, el pago de sanciones o la solicitud de informes de vehículos.

Esta oferta de servicios forma parte de la estrategia de diversificación de la compañía postal, que busca acercar la administración al ciudadano y evitar desplazamientos innecesarios a las jefaturas de tráfico, facilitando el cumplimiento de las nuevas normativas de seguridad y medio ambiente.