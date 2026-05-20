El diputado Javier Celaya acusa al Ministerio de Educación de «improvisación» tras cinco años de incumplimiento de la LOMLOE en el ciclo 0-3 años y critica que no se compensen los sobrecostes de la extrapeninsularidad con las partidas devueltas por otras comunidades.

MADRID. – La gestión de los fondos europeos destinados a la educación infantil de 0 a 3 años ha encendido el debate en el Congreso de los Diputados. El parlamentario nacional del Partido Popular por Ceuta, Javier Celaya, ha arremetido duramente contra el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, acusando al Ejecutivo central de una absoluta «falta de planificación» y de actuar con «improvisación» ante las necesidades reales de escolarización que afrontan las familias y los profesionales del sector.

Durante su intervención en el debate de una moción presentada por Podemos para la extensión del primer ciclo de infantil, Celaya censuró que, tras un lustro desde la aprobación de la LOMLOE, el Gobierno siga sin desarrollar una estrategia real para esta etapa postobligatoria, obviando el mandato de la propia ley que fijaba un año de plazo para hacerlo. El descontento del grupo popular se ha visto agravado por la reciente exclusión del ciclo 0-3 en el proyecto de ley de horas y ratios aprobado en el Consejo de Ministros, lo que a juicio de Celaya demuestra que las intenciones de revisar el real decreto de 2010 llegan tarde y de forma reactiva.

El sobrecoste geográfico vacía el presupuesto de la nueva escuela

El diputado popular situó a Ceuta como el principal ejemplo de esta desconexión ministerial con el territorio. Según relató, el convenio inicial para la construcción de una nueva escuela infantil en la ciudad autónoma contemplaba cerca de dos millones de euros procedentes de fondos comunitarios. Sin embargo, el proyecto careció de un análisis sobre la realidad geográfica norteafricana, obviando por completo los sobrecostes inherentes a la extrapeninsularidad, una omisión que ha provocado que el coste real de la obra rebase con creces las previsiones financieras del Ministerio.

Celaya denunció con especial dureza que el departamento dirigido por la ministra de Educación haya rechazado compensar este desfase presupuestario utilizando los remanentes de los fondos europeos que han sido devueltos por la comunidad autónoma de Andalucía. Para el parlamentario ceutí, este escenario retrata una «nefasta gestión» que asigna recursos allí donde no hay demanda y desatiende, por motivos ideológicos o de mera ineficacia administrativa, las carencias de las regiones con necesidades más urgentes.

Contrapeso autonómico e «incoherencia» en la izquierda

Frente al actual escenario de incertidumbre presupuestaria, el Partido Popular defendió un modelo alternativo basado en la corresponsabilidad institucional. Celaya abogó por articular una propuesta de cofinanciación al 50 por ciento entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas para garantizar la gratuidad y universalidad de la etapa infantil de forma sostenible. Una medida orientada a blindar la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar sin constreñir, matizó, la libertad de elección de los padres frente a modelos de gestión privada o concertada.

En el plano local, el diputado reivindicó que la gratuidad en el ciclo 0-3 años es una realidad en Ceuta desde 2018 gracias al esfuerzo presupuestario de la propia Ciudad Autónoma —gobernada por el Partido Popular—, lo que a su juicio desarmaba la retórica de promesas del Ejecutivo de España.

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Finalmente, el parlamentario afeó la «incoherencia política» de Podemos por reclamar ahora medidas de universalidad que mantuvieron bloqueadas durante su etapa en el Gobierno de coalición, recordando cómo dejaron decaer en 2021 una propuesta unánime del Parlamento andaluz en este mismo sentido.