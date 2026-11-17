El líder de Vox ha exigido una mayor determinación política en el control de costas y ha ironizado señalando que «ningún cayuco entró en La Mareta».

Durante su visita a Lanzarote, ha insistido en que la protección de las fronteras terrestres y marítimas es una cuestión de voluntad política.

Arrecife (Lanzarote) / Madrid — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha intensificado su ofensiva política sobre la gestión de la inmigración en Canarias y ha exigido este lunes la defensa estricta de «todas» las fronteras del país. En un acto celebrado en Arrecife (Lanzarote), muy cerca de la residencia oficial de La Mareta, el líder de la formación verde ha cuestionado los dispositivos de seguridad actuales y ha lanzado una crítica directa al Ejecutivo central.

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«Las fronteras se pueden defender si se quieren defender, y hay que proteger todas las costas, no solo aquellas en las que veranea el presidente del Gobierno», ha denunciado Abascal ante los medios de comunicación, ironizando con que en las inmediaciones del complejo presidencial no se registran entradas de embarcaciones irregulares.

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Determinación y críticas al «efecto llamada»

Durante su intervención, Abascal ha prometido una absoluta «determinación para cambiar la política migratoria», insistiendo en que su partido cuenta con la voluntad necesaria para frenar la presión migratoria que afecta al archipiélago. Asimismo, ha arremetido contra los mensajes políticos que, a su juicio, alimentan el denominado «efecto llamada».

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En clave nacional y de alianzas, el dirigente de Vox ha aprovechado la visita para emplazar al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a clarificar sus futuras líneas de pacto político, reiterando que la prioridad de su formación pasa por endurecer las medidas de control en el flanco sur de Europa y revisar los mecanismos de asilo y acogida actuales.