El Partido Popular (PP) ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el Senado con el objetivo de analizar la gestión informativa, financiera y patrimonial de Radio Televisión Española (RTVE). Según la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, esta iniciativa busca restaurar la credibilidad y el papel de RTVE como servicio público, destacando que una institución pública que pierde su neutralidad enfrenta un serio problema de calidad democrática.

García ha criticado duramente la gestión actual de RTVE bajo el gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que se ha convertido en «Telepedro», sugiriendo una falta de pluralidad y un enfoque sectario en la programación. A pesar de estas afirmaciones, las cuentas anuales de RTVE muestran un superávit de más de 55 millones de euros en 2025, en contraste con las pérdidas reportadas en años anteriores. Este desempeño financiero podría desafiar la narrativa de crisis presentada por el PP.

Es relevante mencionar que RTVE ha experimentado un crecimiento significativo en su audiencia, alcanzando cuotas de pantalla que no se veían desde hace más de una década. A pesar de esto, García sostiene que se ha priorizado la propaganda oficial sobre la calidad informativa, reclamando que el medio se ha desviado de su propósito original de servir al público.

El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, podrá impulsar la creación de esta comisión sin obstáculos. Esta será la séptima comisión de investigación activa en la legislatura actual. Las pesquisas anteriores han abarcado diversas áreas, incluyendo el apagón eléctrico y la seguridad ferroviaria, por lo que la de RTVE se suma a una lista ya considerable.

En su discurso, García acusó al gobierno de convertir RTVE en «una máquina de control», mencionando que la dirección actual esquiva la ley al externalizar contenidos informativos. La portavoz enfatizó que la falta de gestión profesional ha impactado negativamente a los trabajadores de RTVE, quienes, según ella, son profesionales competentes y deben operar en un entorno imparcial.

A pesar de reconocer las capacidades del personal, García ha criticado al Gobierno por sacrificar la independencia periodística para favorecer al ejecutivo de Sánchez. Señaló que el presidente de la Corporación es responsable de ocultar información sobre varios escándalos de corrupción implicando al Gobierno, lo que, en su opinión, pone en riesgo la transparencia que se espera de una entidad pública.

La creación de la nueva comisión también se justifica por parte del PP en función de que la actual Comisión Mixta de Control de RTVE no es suficiente para recuperar la credibilidad de la institución. Aún así, el partido en el poder argumenta que ya hay mecanismos de control establecidos que permiten la supervisión efectiva de RTVE y señala que la propuesta del PP es innecesaria.

Desde el PSOE, el vicepresidente de la Comisión Mixta de Control de RTVE, Alfonso Gil, ha respondido a la propuesta del PP, afirmando que la comisión de investigación «nace muerta antes de empezar». Eso se debe a que existen controles adecuados a través de la Comisión Mixta que permiten la supervisión y la rendición de cuentas de la Corporación. Gil acusa al PP de querer generar un conflicto innecesario y de querer erosionar el trabajo de la comisión existente, la cual ya se reúne periódicamente.