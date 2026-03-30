El PSOE de Ceuta ha expresado su profunda preocupación ante la delicada situación económica que atraviesa AMGEVICESA, la sociedad municipal encargada de servicios esenciales. Según ha comunicado la representante socialista en el Consejo de Administración, Raquel Miaja, existen graves deficiencias en la gestión y un claro déficit de rigurosidad financiera que pone en riesgo la estabilidad de la entidad.

La portavoz socialista ha señalado que el análisis de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025 revela que AMGEVICESA acumula pérdidas cercanas al millón de euros, concretamente 979.699,58 euros, una cifra alarmante que viene repitiéndose desde 2023. Este deterioro económico se manifiesta también en el descenso continuado del patrimonio neto y los activos de la empresa, así como en una significativa reducción de la tesorería disponible.

Para Raquel Miaja, es imprescindible que la documentación que justifique esta situación financiera sea facilitada de forma urgente para que la oposición pueda cumplir con su función de control y fiscalización. La falta de transparencia añade una capa de incertidumbre sobre el verdadero estado de la empresa, dificultando la toma de decisiones y el desarrollo de medidas correctivas.

Los datos reflejan que el efectivo disponible al cierre del ejercicio 2025 se redujo a menos de la mitad en comparación con el año anterior. Asimismo, las deudas con acreedores superan los 600.000 euros. Además, el periodo medio de pago se ha extendido de 33 a 84 días, lo que ha motivado que el PSOE exija la presentación de un plan de pago que garantice el cumplimiento de las obligaciones financieras.

La formación socialista también ha informado que desde 2023 se tiene conocimiento de una inspección fiscal abierta sobre AMGEVICESA, cuyo desenlace permanece incierto para los miembros del Consejo de Administración ajenos al equipo de gobierno. Esta situación genera preocupación debido a la falta de información clara y oportuna sobre este proceso.

Por otro lado, el PSOE ha demandado formalmente la entrega de una certificación detallada que incluya todas las facturas y obligaciones de pago pendientes que deban ser sometidas a reconocimiento extrajudicial de crédito. Este procedimiento se refiere a gastos comprometidos sin el correspondiente expediente de contratación, sin licitación pública ni adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, pese a haber solicitado estos documentos previamente, no se ha recibido la documentación requerida.

En respuesta a esta situación, Raquel Miaja ha reiterado la necesidad de encargar una auditoría externa e independiente que permita conocer con exactitud la situación económica real de AMGEVICESA. Además, ha subrayado que deben depurarse responsabilidades políticas de quienes han autorizado o permitido que la empresa llegue a este punto crítico.

Además de las cuestiones financieras, el PSOE ha puesto sobre la mesa la problemática generada por los actos vandálicos sufridos en el servicio de autobuses de la barriada Príncipe Alfonso. La representante socialista ha mostrado solidaridad con el personal de este servicio básico y ha reclamado a AMGEVICESA que antes de suspender el servicio en esta zona, se implementen todas las medidas preventivas posibles para evitar afectar negativamente a los vecinos.