Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana, ha solicitado a la jueza que lleva la investigación sobre la gestión de la dana en Catarroja que le permita personarse en la causa. Este pedido se produce tras ser citado como testigo en el proceso, lo que ha sido confirmado por RTVE.

La decisión de Mazón de solicitar acceso a las diligencias investiga cómo se manejó la situación generada por la dana tiene lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) decidiera no investigar al ex líder regional por su participación en la gestión del desastre.

El abogado Ignacio Gally, que defiende a Mazón, ha presentado un escrito al juzgado en el que argumenta que su cliente ha mantenido un respeto continuo hacia el proceso judicial desde el inicio del mismo. Sin embargo, tras el fallo del TSJC, considera que es el momento adecuado para revisar las acciones que continúa llevando a cabo la jueza.

Es importante señalar que Mazón fue invitado a comparecer como testigo en tres ocasiones mientras ocupaba el cargo de ‘president’ de la Generalitat, un puesto que dejó el pasado 2 de diciembre. La citación oficial por parte de la jueza de Catarroja se produjo después de la decisión del TSJC, que negó la apertura de una investigación penal en su contra.

En el documento presentado por el decano del Colegio de Abogados de Alicante, se destaca que Mazón ha optado por un enfoque prudente ante el procedimiento legal, absteniéndose deliberadamente de interferir en la instrucción del caso. La defensa subraya que su intención no ha sido la de ignorar el proceso, sino de actuar con responsabilidad.

La defensa de Mazón busca ahora que, tras la decisión del TSJC, se le permita ejercer su derecho a conocer el estado de las investigaciones que le conciernen. El documento también enfatiza que el ex presidente confía plenamente en que no hay base suficiente para sostener una acusación penal en su contra.

Los magistrados del TSJ valenciano, en su fallo, manifestaron que no existe un fundamento sólido para investigar a Mazón. El dictamen expone que, según la ley, el ex mandatario no tenía la responsabilidad específica que podría haberlo considerado un ‘garante’ en la gestión de la emergencia porque no había deberes específicos asignados que le ataran directamente con los eventos derivados de la dana.

Por último, estas acciones y decisiones en el caso reflejan el contexto político actual y las implicaciones que puede tener para la trayectoria de Mazón y su partido, el Partido Popular. La situación continúa desarrollándose y las próximas audiencias podrían ser cruciales para el avenir de la investigación y para Mazón en su faceta política.