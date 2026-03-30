El Consejo de Ministros está previsto que apruebe el indulto a las sindicadas conocidas como ‘Las seis de La Suiza’. Estas mujeres, además de un hombre, son objeto de una condena que les impone penas que suman tres años y medio de prisión por coacciones al empresario de una pastelería en Gijón, a quien acusaban de acoso laboral.

Según las informaciones proporcionadas por fuentes gubernamentales, el Consejo analizará el expediente del indulto que ha sido promovido por distintos sindicatos y que cuenta con el respaldo de una recogida de firmas que ha movilizado a la ciudadanía en su apoyo.

La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en junio de 2024, imponiendo a las sindicadas penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones. Además, se estableció la obligación de pagar una indemnización de 150.000 euros al propietario de la pastelería ‘La Suiza’, que cerró sus puertas a raíz de las movilizaciones en pro de una empleada que denunció acoso laboral.

Las personas condenadas ingresaron en prisión el 10 de julio para cumplir con la sentencia. Sin embargo, solo unos días después, el 18 de julio, se les concedió el tercer grado penitenciario, lo que les permite salir de prisión bajo ciertas condiciones.

La campaña a favor del indulto ha recibido el respaldo no solo de los sindicatos, sino también de partidos políticos como Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. Estos partidos han presentado iniciativas parlamentarias en apoyo a las condenadas, además de contar con el apoyo de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, así como el Gobierno del Principado de Asturias.

Los eventos que llevaron a esta condena ocurrieron entre 2015 y 2016, cuando una empleada embarazada solicitó una baja laboral debido a riesgos de aborto. La negativa del dueño de la pastelería a permitir su ausencia generó un conflicto. Posteriormente, tras el nacimiento del niño, la empleada buscó ayuda del sindicato CNT para gestionar un despido, argumentando que había sido víctima de acoso laboral, a lo que el propietario se negó, lo que derivó en protestas organizadas por el sindicato.

El Gobierno, de acuerdo a su evaluación, sostiene que existen «razones de equidad, justicia y utilidad pública» para ejercer el derecho de gracia en este caso, dado que las acciones de las sindicadas se produjeron en el contexto de un conflicto laboral y fueron en ejercicio de un derecho fundamental, aunque reconocen que podría haber habido algún exceso en la conducta.

Asimismo, los informes sobre su conducta en prisión han sido favorables, indicándose que han llevado una vida normalizada, algunos cuidando a sus hijos menores, desempeñando trabajos y participando en actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios. También, se menciona que han cumplido con el pago de la indemnización fijada por el tribunal y que no existen indicios de riesgo de reincidencia.

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha expresado su satisfacción en redes sociales respecto al avance del indulto. «Hemos luchado durante meses y finalmente lo hemos conseguido. El indulto a ‘Las seis de La Suiza’ ya es una realidad. Gracias a todas las organizaciones que han defendido su inocencia. Defender los derechos laborales es un orgullo y no un delito», fue el mensaje compartido por la ministra.