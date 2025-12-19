El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un amplio conjunto de enmiendas al Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta para 2026 con el objetivo de reforzar las políticas sociales, mejorar la cohesión territorial y dirigir el gasto hacia inversiones con un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la economía local.

Las propuestas, defendidas por la portavoz del PP en la Asamblea, Kissy Chandiramani, plantean la creación de nuevas partidas, el aumento de otras ya existentes y una redistribución de recursos para priorizar actuaciones en barriadas, empleo público, deporte, turismo y apoyo a las familias, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

En el ámbito social, el paquete de enmiendas incluye una subvención de 10.000 euros a la Fundación Infantil Ronald McDonald, destinada a facilitar alojamiento temporal a familias ceutíes cuyos hijos deban desplazarse a la península para recibir tratamientos médicos por enfermedades graves. Asimismo, se contemplan nuevas ayudas a asociaciones sociales y educativas como la Asociación El Solitario y Kubos Lúdica, además de un refuerzo de la inclusión a través del deporte con una subvención específica para el proyecto Liga Genuine de la Fundación A.D. Ceuta FC, dirigido a personas con discapacidad intelectual.

Las infraestructuras y los servicios básicos constituyen otro de los ejes destacados. El PP propone destinar más de 580.000 euros a la gestión de mataderos móviles, una actuación vinculada tanto a la salud pública como a las necesidades logísticas de la ciudad. En paralelo, las enmiendas recogen una actualización salarial del personal de la administración por un importe superior a los 917.000 euros, con el objetivo de mejorar la estabilidad laboral y reconocer el trabajo de los empleados públicos.

La educación y la formación universitaria también ganan peso en las propuestas populares. Entre las medidas planteadas figuran un incremento de 100.000 euros para la UNED, una dotación de 80.000 euros para tutores coordinadores y la creación de un convenio con la Universidad de Granada, dotado con 40.000 euros, destinado a proyectos de investigación. A ello se suma una partida de 200.000 euros para la puesta en marcha de la biblioteca del centro polifuncional Mustafa Mizzian, concebida como un nuevo espacio educativo y cultural.

El turismo se consolida como sector estratégico dentro del paquete de enmiendas, con un aumento de 200.000 euros en la transferencia a Servicios Turísticos de Ceuta para reforzar la promoción del destino y dinamizar la actividad económica. El deporte, por su parte, recibe un importante impulso mediante el refuerzo de las subvenciones a clubes y federaciones, así como la propuesta de establecer nuevas bases reguladoras en concurrencia competitiva para mejorar la transparencia y la eficacia en la concesión de ayudas.

En el capítulo de inversiones, destaca el incremento de más de tres millones de euros en el Plan de Mejora de Infraestructuras y Barriadas, que se consolida como una de las principales apuestas presupuestarias del PP para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida en los distintos núcleos residenciales. También se propone una subvención de un millón de euros para la A.D. Ceuta FC destinada a la finalización de obras, junto a otras inversiones relacionadas con equipamientos deportivos, patrimonio cultural y espacios públicos de uso colectivo.

Para hacer viables estas iniciativas, las enmiendas plantean una reordenación de créditos inicialmente previstos para otros proyectos y una actualización de la previsión de ingresos por la participación de Ceuta en los tributos del Estado, que se eleva hasta los 37,8 millones de euros.

En conjunto, el Grupo Popular sostiene que su propuesta persigue un presupuesto “más social, equilibrado y orientado a la inversión productiva”, con especial atención a las barriadas, el empleo público, el turismo y el apoyo a las familias ceutíes.

El Pleno de la Asamblea debatirá este viernes, a partir de las 9.30 horas, las enmiendas presentadas al Presupuesto de 2026 en una sesión extraordinaria que concluirá con la votación del documento para su aprobación definitiva, una vez incorporadas aquellas enmiendas que resulten aprobadas.