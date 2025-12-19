El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha mantenido este jueves 18 de diciembre su primer encuentro íntimo con su pareja, Andrea de la Torre, en el centro penitenciario de Soto del Real. Según informaciones publicadas por el medio digital OKDIARIO, el encuentro se ha producido después de que el exdirigente socialista cumpliera con el requisito reglamentario de realizar tres visitas previas a través del cristal. Este contacto físico, de dos horas de duración, supone un punto de inflexión en la estancia en prisión del exministro, quien ingresó de forma preventiva el pasado 27 de noviembre.

Un encuentro bajo estrictas medidas de seguridad

El vis a vis ha tenido lugar en la primera planta del edificio de Comunicaciones de la prisión madrileña, en una zona habilitada con habitaciones independientes que cuentan con mobiliario básico, baño y cama. Según detallan las fuentes de OKDIARIO, la pareja se sometió a un exhaustivo registro previo, incluyendo detectores de metales, y se les retiraron los relojes y teléfonos móviles antes de acceder a la estancia.

El encuentro, que comenzó antes de las 14:00 horas, ha sido descrito por el entorno de la pareja como un momento de gran carga emocional. «Tenían muchas ganas de poder abrazarse porque lo del cristal es muy duro», señalan las fuentes citadas por el medio digital, quienes añaden que para la pareja el tiempo transcurrió de manera «fugaz» en una sala que califican de «tétrica».

La rutina en el Módulo 13: lectura y convivencia con Koldo

Más allá de este encuentro, la vida de Ábalos en Soto del Real se ha estabilizado en una rutina marcada por la lectura. Aunque se había especulado con la redacción de sus memorias, su entorno desmiente este extremo y asegura que el exministro dedica la mayor parte del tiempo a la biblioteca del centro. Para mejorar su estancia, Ábalos ha adquirido recientemente un televisor en el economato de la prisión por un valor aproximado de 200 euros.

Sin embargo, la convivencia en la celda con su exasesor, Koldo García, presenta complicaciones. Según las fuentes consultadas por el medio que ha revelado la noticia, el espacio es reducido y el baño integrado resulta incómodo. Además, existen fricciones por el tabaco, ya que Koldo es no fumador y deben compartir las diez horas de encierro nocturno más las tres horas de siesta reglamentaria.

Prisión provisional por riesgo de fuga

Tanto Ábalos como Koldo García se encuentran en prisión provisional y sin fianza por orden del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. El juez justificó la medida por el riesgo «extremo» de fuga, dada la gravedad de las penas que afrontan —hasta 30 años de cárcel— por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El Reglamento Penitenciario permite estos encuentros mensuales para garantizar la estabilidad emocional de los internos, tanto preventivos como condenados, permitiendo que mantengan los vínculos afectivos esenciales con su círculo más cercano.