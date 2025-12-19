Las previsiones de lluvia para este fin de semana han obligado al área de Fiestas de la Ciudad a introducir modificaciones en algunas de las actividades más esperadas del programa navideño, con el fin de asegurar su correcto desarrollo.

Uno de los principales cambios afecta a la cabalgata de Santa Claus, que inicialmente estaba prevista para el sábado 20 a las 20:00 horas. Finalmente, el desfile se adelantará dos horas y dará comienzo a las 18:00. El recorrido permanecerá sin variaciones, partiendo desde la calle Real, a la altura de la iglesia de los Remedios, y finalizando en la plaza de la Constitución.

Asimismo, el Belén viviente también sufre una modificación en su calendario. El evento, que en un principio iba a celebrarse el domingo 21 en la Plaza de África, se adelanta al sábado 20 y se desarrollará en horario de 19:00 a 22:00 horas.

Desde la Ciudad se pide a los ciudadanos que permanezcan atentos a posibles nuevas actualizaciones y se anima a disfrutar de las celebraciones navideñas, que, pese a los ajustes motivados por el tiempo, mantienen intacto su espíritu festivo.