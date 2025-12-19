La Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves un dispositivo especial de control sanitario en el Mercado Central de Abastos de Ceuta, en una actuación coordinada con el servicio de Aduanas y con el apoyo del área veterinaria de la Ciudad Autónoma. El objetivo principal de esta intervención ha sido garantizar la seguridad alimentaria y velar por la salud de los consumidores.

Este operativo preventivo se enmarca dentro de las inspecciones periódicas destinadas a comprobar que los productos comercializados cumplen con la normativa higiénico-sanitaria vigente. Las actuaciones se han centrado especialmente en la importación, manipulación y venta de pescado, moluscos y otros productos del mar, verificando aspectos clave como el transporte, la conservación y el mantenimiento de las temperaturas adecuadas.

Desde la Guardia Civil se ha subrayado la importancia de respetar estas condiciones, ya que su incumplimiento puede favorecer la aparición de bacterias, virus, biotoxinas marinas o niveles elevados de histamina, entre otros contaminantes, que podrían derivar en intoxicaciones alimentarias o infecciones en los consumidores.

En el desarrollo del operativo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha realizado inspecciones dentro de sus competencias en materia de consumo, calidad alimentaria y trazabilidad de productos pesqueros. Estas comprobaciones permiten confirmar el origen de los alimentos, la validez de su documentación, las condiciones de almacenamiento y su correcta manipulación.

Con este tipo de actuaciones, las autoridades pretenden reforzar la confianza de la ciudadanía y asegurar que los productos que se adquieren en el mercado cumplen con todas las garantías legales. La Guardia Civil recuerda que el consumo de alimentos que no se ajustan a la normativa sanitaria puede suponer un riesgo serio para la salud pública, de ahí la relevancia de estas labores de control preventivo.