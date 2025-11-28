La dirección nacional del Partido Popular ha respaldado la iniciativa de Vox de incluir en los informes policiales el país de origen de las personas detenidas por presunta comisión de delitos. La medida cobra relevancia un día después de que Juanfran Pérez Llorca, recientemente nombrado presidente de la Generalitat valenciana, destacara en su discurso de investidura la necesidad de conocer la nacionalidad de quienes cometen delitos.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, defendió la propuesta durante una entrevista en Onda Cero, señalando que “tener información no es malo. De la misma forma que en todas las estadísticas se analiza si delinquen más hombres o mujeres, o por grupos de edad. Para implementar políticas eficaces contra la delincuencia, es importante conocer el origen de los implicados”.

La declaración subraya la intención del PP de integrar esta información en futuras políticas de seguridad, aunque aún no se han concretado detalles sobre cómo se aplicaría en caso de llegar al Gobierno central.