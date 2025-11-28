La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado duramente al nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, tras su investidura el pasado jueves, acusándole de “abrazar el negacionismo climático”, una postura que considera “un peligro para los valencianos”.

Bernabé ha señalado que Pérez Llorca pretende continuar el proyecto iniciado en 2023 por el dimitido Carlos Mazón, del que, según la delegada, “ahora estamos recogiendo los frutos, un proyecto terrible y devastador para la comunidad”.

En su intervención, la delegada alertó sobre los riesgos de negar la crisis climática: “En la Comunidad Valenciana sabemos que el negacionismo mata. El discurso de Pérez Llorca, en el que atacó el Pacto Verde europeo, es gravísimo y pone en riesgo a la ciudadanía”.

Además, Bernabé ha subrayado la influencia de Vox en la nueva legislatura: “Ayer había un señor, Santiago Abascal, con un botón para apretar cuando escuchara a Pérez Llorca. Abascal ha decidido que sea él quien presida la Generalitat”. La delegada también criticó la estrategia electoral del PP, acusándolo de evitar elecciones en la Comunidad Valenciana por no contar con “mayoría social”, pese a convocarlas en otras comunidades: “Vox hablaba de la derechita cobarde, pero aquí tenemos a las derechistas cobardes que no se quieren enfrentar a las urnas”.