La Policía Nacional ha detenido en Tenerife, en un margen de apenas 72 horas, a dos fugitivos reclamados por las autoridades italianas por su presunta vinculación con la Camorra napolitana. Ambos estaban sujetos a una Orden Europea de Detención y Entrega por diversos delitos que, en conjunto, podrían suponer penas de hasta 60 años de prisión.

Según informó el cuerpo policial, uno de los arrestados es considerado un objetivo de alto valor por su papel como dirigente del clan Cancello-Raia-Cifariello, una organización criminal de reciente creación en la región de Campania. Los investigadores sospechan que el fugitivo habría seguido coordinando las actividades del grupo desde la isla. Fue localizado y arrestado el miércoles en unos apartamentos turísticos situados en Rocas de Mar, en el sur de Tenerife. Sobre él pesan acusaciones de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, delitos que podrían acarrearle hasta tres décadas de cárcel.

El segundo detenido también era buscado por su pertenencia al mismo clan mafioso y por su supuesta participación en un ataque armado perpetrado en 2024 en la localidad italiana de Striano. En aquel incidente se efectuaron hasta 12 disparos contra un hombre en plena vía pública. Tras la alerta difundida por la Red ENFAST, los agentes españoles localizaron al sospechoso en un apartamento de alquiler vacacional en Tenerife, donde fue detenido apenas 24 horas después de activarse la búsqueda internacional.

Las investigaciones comenzaron a finales de octubre, cuando la red ENFAST en Italia y la Oficina Sirene de la Policía Nacional española solicitaron cooperación mediante los mecanismos de intercambio de información policial del Sistema de Información Schengen (SIS).

El clan Cancello-Raia-Cifariello, dirigido presuntamente por los hermanos Elia y Maurizio Cancello junto con Ferdinando Cifarielli, habría aprovechado el vacío de poder generado por recientes detenciones y tensiones internas en la histórica familia Amato-Pagano, según medios locales de Campania.