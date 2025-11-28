El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha confirmado que Javier Hidalgo, propietario de Air Europa, contactó con Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno— durante las negociaciones para el rescate de la aerolínea en plena pandemia. “Echaron mano de todo el mundo. Claro que Hidalgo habló con ella, porque estaba desesperado”, declaró antes de ingresar en prisión.

Ábalos, que asegura haber sufrido una intensa presión por parte de la compañía mientras se tramitaba la ayuda pública de 475 millones de euros, relató un episodio especialmente tenso: Hidalgo se presentó sin avisar en su residencia oficial en el barrio madrileño de El Viso durante un fin de semana crítico de las negociaciones. “Tal era el estado de ansiedad en el que se encontraba que lo primero que hizo fue pedirme una cerveza porque estaba deshidratado”, rememoró el ex ministro.

Mensajes intervenidos por la UCO

Las afirmaciones de Ábalos coinciden con los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) entre Víctor de Aldama —intermediario de Globalia— y Koldo García, ex asesor del ministro. En septiembre de 2020, Aldama informaba a Koldo: “Este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña”, en referencia a Hidalgo. Koldo respondió: “Que llame a Pedro o a quien haga falta”.

Los investigadores sostienen que Hidalgo y Gómez mantenían relación previa al rescate, al menos desde su coincidencia en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo en 2019. En ese viaje, según Aldama, se produjo una reunión privada con la esposa del presidente.

Meses después, en enero de 2020, ese vínculo se materializó en un convenio de patrocinio entre Wakalua —filial de Globalia— y el África Center dirigido por Gómez, por importe de 40.000 euros anuales. Además, Gómez mantuvo dos reuniones reservadas en las oficinas de Globalia en junio y julio de 2020, mientras se negociaba el rescate.

Vacaciones pagadas y posibles contraprestaciones

El sumario también recoge que Ábalos pasó once días de vacaciones en agosto de 2020 en un chalé con piscina en Marbella, por un coste de 9.800 euros. Según las comunicaciones intervenidas, Koldo García pagó la reserva y el ex ministro no sufragó gasto alguno. “Esto sale gratis por las molestias generadas”, escribió el asesor.

La UCO interpreta ese viaje como una “contraprestación económica” relacionada con la ayuda a la aerolínea. Ábalos, sin negar que recibió esas vacaciones, insiste en que si se trató de un regalo de la empresa de los Hidalgo, deberían estar imputados por cohecho, algo que no ha ocurrido.

Acceso privilegiado a las deliberaciones del rescate

Los informes policiales revelan también que Air Europa tuvo acceso directo al contenido de las deliberaciones del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. El 27 de octubre de 2020, durante la reunión decisiva, Aldama comunicó por WhatsApp a Hidalgo: “El rescate está conseguido”. El empresario respondió entre lágrimas de euforia: “Estoy llorando como un puto bebé de la emoción”.

La UCO resume estos hechos de forma clara en su informe al Supremo: “Aldama felicitaba a Hidalgo porque habían salvado Air Europa”.