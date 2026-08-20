El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos sostiene que la Guardia Civil actuó con extralimitación al requisarle el terminal cuando no tenía la condición formal de investigado.

MADRID. — La defensa de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de la empresa pública Correos, ha anunciado que presentará un recurso de apelación directo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para exigir la nulidad absoluta de la incautación de su teléfono móvil por parte de la Guardia Civil. La medida busca impedir que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) utilicen el contenido del dispositivo en la investigación en la que se encuentra imputado.

El abogado defensor, Bernardo del Rosal, argumenta que la actuación de la UCO incurrió en una extralimitación de sus atribuciones legales al intervenir el teléfono personal de Serrano —un iPhone 15 Pro Max— el pasado 27 de mayo sin contar con el respaldo de un mandato judicial específico para dicho registro.

Falta de imputación y defectos en el registro

Según la versión esgrimida por la defensa ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, el juez Santiago Pedraz, el auto emitido por el magistrado a finales de mayo autorizaba entradas e intervenciones de dispositivos en la sede del PSOE, pero especificaba explícitamente que Serrano no ostentaba en ese momento la condición de investigado.

A pesar de ello, los agentes contactaron con el entorno familiar de Serrano y citaron al exalto cargo en una vía pública de Madrid para comunicarle su condición de «investigado no detenido» y requerirle la entrega del terminal junto a sus claves de acceso.

A esta alegación sobre el origen de la incautación se suman los recientes errores en la cadena de custodia y procedimiento:

Copia irregular: La UCO realizó por su cuenta un primer clonado del teléfono sin respetar las condiciones fijadas por el juez, que exigían la presencia del investigado y de su letrado.

La UCO realizó por su cuenta un primer clonado del teléfono sin respetar las condiciones fijadas por el juez, que exigían la presencia del investigado y de su letrado. Repetición del clonado: Tras detectarse la irregularidad, Serrano rechazó dar validez al primer duplicado y la Audiencia Nacional tuvo que ejecutar una nueva copia técnica del dispositivo esta misma semana.

Pese a que el juez Pedraz desestimó en primera instancia estas alegaciones de nulidad, la defensa elevará la causa a la Sala de lo Penal confiando en que el tribunal ordene retirar el teléfono de la causa.

Solicitud de expurgo y sospechas de la UCO

En el supuesto de que el recurso sea rechazado y la prueba siga su curso, la defensa ha solicitado paralelamente un «expurgo» riguroso sobre la memoria del terminal. El objetivo es filtrar el material para que únicamente queden incorporados al sumario los mensajes estrictamente vinculados con las pesquisas, salvaguardando el resto de comunicaciones de ámbito privado.

La UCO sitúa a Serrano dentro de las indagaciones sobre la trama atribuida a Leire Díez, investigando su posible implicación en presuntas operaciones irregulares en empresas dependientes de la SEPI durante su etapa al frente de Correos, así como supuestas maniobras dirigidas a interferir en causas judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y del PSOE.