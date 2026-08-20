El juez Santiago Pedraz invalida el volcado inicial de la UCO tras estimar el reclamo de la defensa, que alegó indefensión por la ausencia de un letrado durante la extracción del dispositivo del expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.

MADRID. — La investigación judicial conocida como el caso Leire ha registrado un significativo vuelco procesal en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, ha ordenado anular el primer volcado de los datos extraídos del teléfono móvil de Juan Manuel Serrano —exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos— y proceder a una nueva clonación íntegra del terminal en dependencias judiciales.

La decisión del magistrado atiende a los alegatos de la defensa de Serrano, que cuestionó la validez del procedimiento realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a mediados de julio por no haber contado con la presencia formal del investigado ni de su abogado defensor, tal y como exigía el mandato de garantías judiciales.

Repetición del procedimiento en sede judicial

Serrano compareció en los juzgados de la Audiencia Nacional junto a su representación letrada para presenciar el reinicio del clonado en una sala precintada. El proceso de duplicado digital, con una duración aproximada de ocho horas, se realiza para trasladar la información a un disco duro antes de su posterior entrega y análisis por parte de la Guardia Civil.

En paralelo a esta repetición de la prueba, la defensa del exalto cargo socialista ha solicitado formalmente un «expurgo» judicial sobre el contenido del terminal. La petición busca restringir el rastreo de los investigadores a los mensajes e hilos de conversación vinculados estrictamente con la causa penal, evitando la divulgación o incorporación al sumario de comunicaciones privadas y personales, entre las que se incluirían intercambios de mensajes con el presidente del Gobierno.

Imputación por presuntas contrataciones irregulares en Correos

Juan Manuel Serrano se encuentra investigado en la causa desde el pasado mes de julio tras un informe de la UCO que apreció indicios de delito en el marco de la trama atribuida a Leire Díez, conocida en fuentes del caso como la «fontanera» del PSOE.

El foco de las actuaciones judiciales sobre Serrano se centra en su etapa al frente de la empresa pública Correos, donde se investigan presuntos delitos de:

Tráfico de influencias y prevaricación: Por la supuesta creación o adjudicación de puestos directivos a medida.

Por la supuesta creación o adjudicación de puestos directivos a medida. Malversación y fraude: Vinculados a presuntos amaños o desviaciones de fondos hacia despachos de abogados y empresas en el entorno de las entidades dependientes de la SEPI.

El nuevo volcado del dispositivo servirá como pilar técnico para que la Unidad Central Operativa elabore el informe definitivo que se incorporará al sumario.