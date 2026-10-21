MADRID — La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha calificado este miércoles como «algo normal» el posible encuentro entre el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista concedida a Telecinco, la dirigente popular ha enmarcado este contacto en las relaciones institucionales habituales entre administraciones autonómicas y representantes internacionales.

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«Milei es un jefe de Estado de una nación hermana, que es Argentina, donde hay muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales. Por lo tanto, yo lo circunscribo a unas relaciones normales», ha señalado Muñoz. Asimismo, la portavoz del PP ha negado rotundamente que la dirección nacional del partido haya maniobrado para evitar una reunión formal entre el líder argentino y Alberto Núñez Feijóo, argumentando que en la sede de Génova tienen actualmente «la agenda llena de cosas» debido a los compromisos de la precampaña electoral.

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Durante la entrevista, Muñoz también ha aprovechado para cargar contra las críticas de las formaciones progresistas, asegurando que la izquierda busca «avivar» la polémica sobre la visita del mandatario para desviar la atención de su gestión: «No hay campaña en España en la que la izquierda no hable de los recortes de la derecha», ha remarcado.

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Críticas al Tribunal Constitucional por la amnistía

Más allá del ámbito internacional, la portavoz popular ha valorado la decisión del Tribunal Constitucional sobre el aval a la ley de amnistía. Aunque ha afirmado que el Partido Popular guarda respeto hacia los órganos judiciales, ha subrayado que para su formación resulta «evidente» que el tribunal de garantías «ha minado su credibilidad» al tomar decisiones que consideran «incomprensibles».

En este sentido, Muñoz ha acusado al Ejecutivo central de injerencia institucional, sosteniendo que el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido «intenta cambiar el sentido de las sentencias del Tribunal Supremo» en lo que define como «una instrumentalización más por parte del presidente del Gobierno para limpiar todas las cosas que va haciendo».