MADRID — La huelga indefinida y las movilizaciones que mantienen tensionada a la educación pública en la Comunidad de Madrid han abierto un nuevo frente de debate político tras revelarse los vínculos orgánicos y electorales de varios de los rostros visibles al frente de las protestas. Según la información difundida por diversos medios, destacados representantes del comité de huelga y de las plataformas convocantes cuentan con trayectoria en candidaturas municipales y autonómicas de formaciones como el PSOE, Podemos y partidos de la órbita comunista.

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Entre los casos señalados figuran dirigentes del sector de enseñanza de sindicatos mayoritarios que concurrieron en listas socialistas en municipios madrileños en citas electorales pasadas, así como portavoces de plataformas de docentes y colectivos alternativos que han encabezado carteles de formaciones de izquierda anticapitalista y del espacio de Unidas Podemos en convocatorias recientes.

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Choque institucional sobre el trasfondo de las protestas

Estas revelaciones han intensificado el enfrentamiento dialéctico entre el Ejecutivo autonómico y los comités de huelga. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha insistido en calificar las movilizaciones de carácter «político y electoralista», acusando a los sectores convocantes de utilizar el malestar del profesorado con fines partidistas en plena precampaña.

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Por su parte, los sindicatos y colectivos educativos rechazan estas acusaciones y recuerdan que las reivindicaciones —centradas en la reducción de las horas lectivas, la bajada de ratios por aula, mejoras retributivas y la inversión en infraestructuras— responden exclusivamente a demandas laborales históricas refrendadas de manera asamblearia por los profesionales del sector docente. Las protestas continúan su curso con concentraciones y paros en defensa de la enseñanza pública en la región.