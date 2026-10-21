MADRID — La precampaña electoral y el clima de movilización social en la Comunidad de Madrid se han visto sacudidos por la publicación de una serie de grabaciones internas procedentes de asambleas organizadas en el entorno del Sindicato de Estudiantes. Las grabaciones, difundidas por OKdiario, muestran un lenguaje de extrema dureza con insultos directos a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y graves descalificaciones hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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En las conversaciones registradas durante estos encuentros informativos y de organización de cara a la huelga educativa, algunos de los portavoces y asistentes calificaron a los agentes policiales y a la mandataria autonómica con términos como «nazis», al tiempo que celebraron episodios de tensión recientes, como el bloqueo vivido semanas atrás en el Palacio de Santoña, donde la presidenta regional tuvo que salir custodiada por las fuerzas de seguridad ante la presencia de manifestantes.

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Apología de las protestas radicales e inspiración en disturbios internacionales

Según las informaciones publicadas, en las intervenciones a puerta cerrada no solo se justificó el acoso verbal a representantes institucionales, sino que se instó a mantener una estrategia de confrontación en las calles, tomando como referencia las imágenes de disturbios y protestas violentas registradas en países como Francia o Italia. En los debates internos sobre la logística y financiación de las campañas —sostenidas mediante cuotas y colectas—, miembros de estos colectivos llegaron a plantear acciones de sabotaje contra inmuebles oficiales y grandes cadenas comerciales.

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Estas revelaciones han intensificado la controversia en torno a las movilizaciones del sector educativo. Mientras que los sindicatos mayoritarios insisten en defender el carácter pacífico de sus reivindicaciones laborales y presupuestarias para la educación pública, desde el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid se señala que determinados grupos radicales están instrumentalizando el malestar estudiantil para promover un clima de tensión social e intimidación política de cara a las próximas citas electorales.