MADRID — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lanzado este miércoles una seria advertencia política con motivo de la nueva visita a España del presidente de la República Argentina, Javier Milei. En una entrevista concedida a Televisión Española (TVE), el jefe de la diplomacia española ha señalado que el acercamiento del PP y Vox al ideario del mandatario sudamericano anticipa los riesgos de una hipotética alianza de gobierno en nuestro país.

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«Por primera vez desde el final de la dictadura franquista, la extrema derecha puede volver en coalición al Gobierno de España», ha aseverado el ministro. Albares ha instado a los ciudadanos a fijarse en el impacto de los pactos de la derecha: «Es muy importante que los españoles sepan no tanto lo que se está aplicando en Argentina, sino aquello que se va a aplicar en España, porque abiertamente lo han dicho quienes se reúnen con él y quienes comparten su ideario con respecto al recorte del Estado del bienestar».

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Visita privada y sin agenda con el Ejecutivo

Respecto a la estancia del mandatario argentino en la capital española, el titular de Exteriores ha aclarado que se trata de un viaje estrictamente privado —en la misma línea que sus anteriores desplazamientos a territorio nacional— y ha confirmado que la delegación argentina no ha cursado ninguna petición de encuentro oficial con miembros del Gobierno central.

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Aun así, Albares ha aprovechado para criticar los gestos y homenajes brindados a Milei por parte de la oposición en anteriores ocasiones, recordando que la presidenta madrileña y dirigentes del PP lo han distinguido «con algunas de las máximas condecoraciones», mientras que Vox «hace gala de compartir su visión sobre los recortes sociales». Unos gestos que, a juicio del Ejecutivo, visibilizan la sintonía de la derecha española con la agenda ultraliberal del presidente argentino.